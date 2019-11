Poli e Farrapos fizeram a segunda semifinal do Campeonato Brasileiro Super 13 nesse sábado, em jogo que marcou um evento de rodada dupla da Poli com a Seleção Brasileira, que enfrentou Portugal mais cedo. Ambos os jogos foram no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, em uma bela tarde de rugby que reeditava a final do Brasileiro de 2018.

O jogo foi parelho e disputado milímetro a milímetro do começo ao fim, com o Farrapos lamentando a ausência do suspenso Facundo e a Poli de seus atletas dos Tupis (Abud, Gelado, Zé e Maranhão). A Poli inaugurou o placar com dois penais chutados por Pompeo, abrindo 6 x 0 na primeira etapa. Porém, o Farrapos descontou com try de Rudi, virando o marcador para 7 x 6. Os donos da casa, no entanto, responderam antes do intervalo, com try de Portuga, colocando 13 x 07 na frente, em duelo muito físico.

Depois da pausa, os dois times tiveram oportunidades, mas os erros arrastaram a partida aos instantes derradeiros com o placar inalterado e dramático. Os gaúchos conquistaram seu precioso try da virada nos instantes finais, com Marangoni, colocando 14 x 13. No entanto, ainda restavam alguns minutos e a Poli trabalhou as fases até Robert – que esteve no banco de reservas dos Tupis contra Portugal – romper para o try da vitória e da classificação politécnica à sua segunda final consecutiva. 18 x 14, números finais e festa amarela na Barra Funda.

A grande final está marcada para o dia 23 de novembro, em São José dos Campos, entre São José e Poli.

- Continua depois da publicidade -

18 14

Poli 18 x 14 Farrapos

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Estádio Nicolau Alayon – São Paulo, SP