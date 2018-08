O Grupo B do Super 16, chamado de o mais difícil antes da competição começar, já teve seus classificados às quartas de final definidos. Poli e Pasteur fizeram seus deveres e superaram Band Saracens e Niterói, respectivamente, com vitórias por 47 x 00 e 62 x 10.

Com os resultados, Poli e Pasteur já estão garantidos nas quartas de final, enquanto o Band Saracens está eliminado e o Niterói está condenado a disputar Repescagem de permanência com o BH Rugby. Na próxima rodada, o Niterói receberá a Poli e o Pasteur encarará o Band Saracens para definirem quem terminará a chave no primeiro lugar.

Pasteur se impõe sobre o Niterói

Jogando em casa, no “Ceretão da Massa”, o Pasteur não deu chances ao Niterói, que agora pensa mesmo em sua permanência na elite. Os Galos voaram do começo ao fim, com Robert inaugurando o marcador logo no comecinho do jogo, em try respondido pelo Nikity com penal certeiro de Gregório. O Niterói conseguiu se manter no páreo no começo. Logo depois que Pop garantiu o segundo try paulista, Luques recebeu amarelo e deixou o Pasteur com 14. Com isso, o time fluminense respondeu na mesma moeda achando o espaço para seu try pelas mãos de Caba, deixando o jogo em 12 x 10 para o PAC. Maihara, em grande forma, marcou o terceiro try do Pasteur antes do intervalo, com o embate indo à pausa em 19 x 10 disputados.

A história acabou sendo outra no segundo tempo com o Pasteur deslanchando. Rodrigo marcou o quarto try assegurando o bônus logo após o intervalo e Batman guardou mais 2 tries em sequência. A sequência de tries continuou com Varejão fazendo o seu, Robert marcando mais 2 (hat-trick, dia de gala com 3 tries para o Galo Tupi) e Thut anotando o último, para selar o embate em 62 x 10.

Poli bate Band Saracens e se classifica às quartas – Por Luís Kolle



Com uma só enxadada, ou melhor dizendo, com uma só partida, acabou garantindo sua participação nas quartas de final no Super 16 e eliminou as chances do Band Saracens de seguir na competição. Com a vitória em casa, jogando no CEPEUSP, na Cidade Universitária de São Paulo, a equipe dirigida por Maurício Carli soma 20 pontos no Grupo B do e lidera o grupo por critérios de desempate, já que o Pasteur também tem os mesmos 20 pontos.

Mas quem assistiu a partida desde o início, não acreditava que seria possível. O Band começou pressionando a Poli, marcando a equipe da casa em cima e jogando sempre a bola para o campo de defesa da Poli, para forçar erros e se aproveitar deles. As duas equipes, beneficiadas com a possibilidade de jogar com os selecionáveis, fizeram uma partida equilibradíssima até a metade da primeira etapa, que foi quando a Poli abriu o placar com Valtinho.

A partir de então, a Poli impôs seu jogo enquanto isso o Band tentava se reequilibrar após sentir os pontos que a Poli ia anotando. A primeira etapa terminou com a Poli na frente pelo placar de 21 x 0.

A segunda etapa não foi diferente. Band tentando criar, usar seus forwards para desenvolver as jogadas, mas a Poli estava muito bem postada e jogando com seus selecionáveis que atuaram muito bem, principalmente Zé e Gelado que, inclusive, anotou um hat-trick. A vitória não foi nenhuma surpresa. A Poli venceu e venceu muito bem: 47 x 0, apesar de toda a luta do Band para que este placar não fosse o resultado.

Resultados

Dia 25/08/2018 às 14h00 – Pasteur 62 x 10 Niterói

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Poli 47 x 00 Band Saracens

Árbitro: Ricardo Sant’Anna

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP