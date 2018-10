Christian Wade é um nome grande na Premiership inglesa. Ponta do Wasps com 82 tries no Campeonato Inglês, Wade é o maior artilheiro da história da competição em número de tries. Porém, apesar de seu sucesso no rugby de clubes, o jogador de 27 anos fez até hoje apenas um jogo oficial pela seleção inglesa – em 2013, quando enfrentou a Argentina.

Sem espaço na seleção, Wade optou por um caminho diferente para sua carreira. O atleta tentará agora o futebol americano, tomando a decisão (“a mais difícil da vida”, segundo o jogador) de deixar o Wasps no meio da temporada para iniciar trabalho no programa de talentos internacionais da NFL, que permitirá a Wade participar do próximo Draft da liga.