ARTIGO COM VÍDEOS – Como trabalham Tupis e Yaras na academia? O tema rendeu uma conversa muito esclarecedora com o coordenador da preparação física da Confederação Brasileira de Rugby, Aristide Guerriero, que mostrou como está o trabalho, quais os conceitos por trás e disponibilizou informações valiosos para quem trabalha com rugby no país.



Manual de Testes de Fisioterapia – faça download do arquivo clicando aqui

Manual Nutricional para a preparação e competições de Rugby – faça download do arquivo clicando aqui

Manual de Testes Físicos – Faça download do arquivo clicando aqui



Guia de progressão física – Faça download do arquivo clicando aqui

Playlist de vídeos dos testes físico do Brasil Rugby: