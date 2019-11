“Ninguém disse que seria fácil. Mas foi fácil pra c****!” As palavras emocionadas do torcedor Bokke não podiam expressar melhor como foi essa final.

A RWC tem um novo tri-campeão! Springboks de Rassie Erasmus impuseram seu jogo de forma brilhante e encerraram a campanha com uma partida impecável.

Considerados por muitos como os grandes favoritos da competição até os primeiros minutos da final, os ingleses entraram em campo derrotados pela própria arrogância, e não conseguiram fazer com que seu ótimo rugby visto na semi-final conseguisse produzir resultado. Ainda assim Eddie Jones e seus comandados saem da Copa em um ponto alto, depois de terem ficado em 1º no ranking da World Rugby pela primeira vez em 15 anos.

A competição acaba mas a Copa ainda não acabou para o Portal do Rugby! Continue acompanhando que ainda tem muito material exclusivo. A cobertura do World Rugby Awards e entrevistas exclusivas.