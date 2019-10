Primeiro dia de Quartas de Final da Copa do Mundo de Rugby 2019! Estivemos no Tokyo Stadium para assistir aos All Blacks destruírem a seleção da Irlanda, mas nunca acabarem com a sede por cerveja dos irlandeses.

Depois de acompanhar a primeira quarta-de-final em que a Inglaterra passou com tranquilidade pela Australia, vimos da arquibancada o haka ser silenciado pela torcida de verde (incluindo aí irlandeses e Sul-africanos iludidos).

O passeio dos All Blacks em campo não abalou a moral irlandesa, que foi para o bar torcer contra o verdadeiro inimigo: a coroa britânica!

Veja como estava o clima do estádio, as fotos do jogo, e como foi a bagunça do terceiro-tempo em Tóquio!