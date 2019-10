💮 Os Brave Blossoms mais que comprem a missão ao jogar uma boa partida de quartas-de-final, invictos na fase de grupo. Com jogos históricos e provando serem uma equipe de Tier 1, bateram de frente a uma poderosa África do Sul.

🇿🇦 Do outro lado os Springboks ganham momentum para a fase de mata-mata fazendo um excelente jogo contra o time japonês, muito fisico e disciplinado. Chega às semi-finais com moral elevada e com cara de time campeão.

🎌 A torcida japonesa provou mais uma vez ao mundo que são uma das torcidas mais emocionantes e emocionadas, com respeito e calor para compartilhar. Ficam para a história do rugby como excelentes anfitriões.