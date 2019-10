🎃 Depois da semi final em Yokohama colamos pra Shibuya acompanhar o pré-Halloween.

👻 Aqui no Japão Halloween é assunto sério, as lojas começam a vender produtos temáticos já em setembro, tudo está com decoração, e geral comprou fantasias para comemorar a data. Não só isso, o Halloween de Shibuya é considerado a maior festa de rua do país!

🎉 Mas o Telefone ficou com saudades dos bloquinhos de carnaval…