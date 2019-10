🏆🏉 A final da Copa do Mundo de Rugby 2019 está definida! Após o encontro de África do Sul e Gales nas semi final 2, já sabemos quem são os desafiantes para a taça Webb Ellis.

🇿🇦 Os Springboks sul-africanos suaram frio, mas conseguiram superar os galeses 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿. O jogo ficou empatado a maior parte do tempo, com um tomá-la da-cá de pontos, pouca intensidade mas muito fisico. Jogo que muita gente sentiu sono pela falta de lances espetaculares mas de uma habilidade tática altíssima.

Agora teremos repeteco da final de 2007, com os Ingleses 🌹 recebendo os Bokke 🦌 em Yokohama pelo título de Campeão da RWC19.

E no outro jogo All Blacks 🌿e Gales 🐉 decidem quem levadas medalhas de bronze.