🗻 Maior cartão postal do Japão, o Monte Fuji é um vulcão em atividade que chama atenção pela sua simetria, formando um cone quase perfeito.

🗻 A trilha para a subida fica aberta apenas durante o verão japonês, e demos sorte de chegar aqui na última semana. Mas tivemos que adiantar uns dias nossa escalada para subir o Fuji-San antes da passagem do tufão Faxai.

🗻 Começamos a escalada de 8 horas no início da noite para chegar ao topo antes do nascer do sol. As imagens não fazem jus à beleza e emoção desse espetáculo natural lá de cima, com um Tori ⛩ completando a vista.

🗻 A subida é íngreme e cansativa, as condições climáticas podem prejudicar, mas o que incomoda é a fila na trilha- constantemente lotada. Mesmo assim a conquista do topo vale a viagem e o esforço.