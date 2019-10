🏉🏆 Depois de dias de especulações, dúvidas e polêmicas, o jogo mais decisivo da fase de grupos aconteceu: Japão 🇯🇵 e Escócia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 em Yokohama definindo qual seleção se classificaria para as quartas-de-final.

🎌 O jogo foi colocado em dúvida por conta da chegada do tufão Hagibis – o maior desde 1958 a atingir o país – deixando mais de 70 mortos e milhões desabrigados.

🌸 Mas o domingo seria de boas-notícias para a seleção japonesa, com os bravíssimos Brave Blossoms 💮 conseguindo um resultado contundente e a classificação em primeiro lugar no grupo A. 🅰

👺 Rafael Telefone e Bruno Ruas estiveram no estádio e mostram um pouco do clima nas arquibancadas e dentro de campo.

🌸🦌O Japão joga as quartas-de-final no dia 20 de outubro contra os Springboks.