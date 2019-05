O Porto Seguro Rugby irá promover três dias de atividades e capacitações para as escolas de Porto Seguro, na Bahia. As atividades serão ministradas por Leca Jentzsch do Curitiba, ganhadora do prêmio internacional Spirit of Rugby, da World Rugby, pelo grande sucesso do método VOR (@vivendo_rugby), além de ser a idealizadora da metodologia VOR.

A programação – que pode ser conferida no flyer de divulgação – terá capacitações sobre a importância do rugby nas escolas e a aplicação do método VOR, além de treinamento teórico-prático para profissionais da área e encerramento com o Rugby Day, aberto ao público.