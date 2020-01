O Porto Seguro Rugby Clube lançou no final de dezembro de 2019 um novo projeto de profissionalização do Rugby e de atividades físicas na região da Costa do Descobrimento. O projeto conta com atualização da marca e da comunicação visual, desenvolvimento de uniformes de jogo e uniformes de treino, valorizando e promovendo a cidade de Porto Seguro como centro do esporte na Bahia.

Anteriormente apelidada de Toruks, a mudança principal ocorreu no nome da instituição para valorizar o nome da cidade de Porto Seguro, deixando o Toruks como apelido da equipe principal masculina. O clube inicia em 2020 uma nova etapa visando o desenvolvimento social e esportivo na região, além de abrir espaço para empresas e apoiadores que estejam interessados em construir esse novo momento juntos.

Para Diego Hamilton Reis, presidente do Porto Seguro Rugby Clube, o projeto é um marco na história do Rugby na Bahia. “A chance que temos de desenvolver pessoas, formar atletas e levar os valores do Rugby para a sociedade é muito grande. Queremos atrair não só os atletas do Rugby, como também as pessoas que desejam praticar uma atividade física de forma leve e descontraída”. Ricardo Carvalho foi o responsável criativo da Nacione™ pelo projeto. Com escritório em São Paulo, clube e agência trabalharam por mais de cinco meses para desenvolver e comunicar as mudanças realizadas. “Estou muito contente com a nossa entrega para o Clube. É muito legal ver o crescimento do esporte em uma região com alto potencial turístico, que com certeza contribuirá para uma construção positiva da imagem da cidade”, comenta Ricardo.

A equipe treina aos sábado no Campo da Maçonaria (Bairro Cambolo) e às quartas-feiras no campo de areia da Boca da Barra (Orla Norte), com treinos abertos à todos os interessados. A ideia ao longo do tempo é abrir mais localidades de treino na região e continuar oferecendo uma estrutura que capacite o aprimoramento da técnica e da prática de atividade física para que até quem não pratica o Rugby possa participar.

Sobre o Porto Seguro Rugby Clube

- Continua depois da publicidade -

O Porto Seguro Rugby Clube, fundado no ano de 2012, é o clube de Rugby que promove o esporte como atividade social e física na Costa do Descobrimento. Localizado em Porto Seguro, mais de 40 atletas fazem parte do elenco atual, e as principais atividades do clube são as equipes de Rugby XV e 7s no masculino, e a equipe de 7s no feminino. Apelidada de Toruks, sua equipe principal conta com atletas que se inspiram nos guerreiros para desenvolver a força do Rugby na Bahia e o crescimento do esporte no Brasil.

Além das equipes principais, as atividades incluem a organização e campeonatos internos e o desenvolvimento do projeto Rugby nas Escolas, que facilita a interação de crianças com o esporte nas escolas de Porto Seguro. O clube é afiliado à FRB – Federação de Rugby da Bahia, e representa o movimento pioneiro de disseminação do esporte britânico no estado da Bahia, valorizando as raízes e as origens da região e promovendo o turismo esportivo.

Sobre a Nacione™ Branding

A Nacione™ é uma agência e consultoria global de marcas para os segmentos de esporte, entretenimento e turismo. Uma das poucas agências de branding que focam no segmento esportivo, a Nacione™ se destacou pela qualidade de seus projetos e pela multidisciplinariedade de sua equipe, que mantém um alto nível de entrega e diferenciação em design. A Nacione™ também atua como apoiador oficial de diversas atletas, equipes e competições ao redor do mundo, contribuindo para que as marcas no mercado esportivo se desenvolvam de uma forma sólida e competitiva. Acesse www.nacione.com para ver todos os projetos.