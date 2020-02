ARTIGO COM VÍDEOS – Portugal e Bélgica conquistaram neste sábado grandes vitórias sobre Romênia e Rússia, respectivamente, pelo Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) e jogaram russos e romenos para uma atípica luta contra o rebaixamento.

Portugal conseguiu sua segunda vitória em dois jogos na temporada atual ao fazer indiscutíveis 22 x 11 sobre uma enfraquecida Romênia que mesclou veteranos em fim de carreira com juvenis ainda sem maior experiência. Os romenos foram mal em sua tradicional fortaleza, o scrum, e viram Portugal voar baixo com 2 tries do ponta Dany Antunes em belas corridas na primeira etapa. No segundo tempo, o hooker Tadjer cravou em maul o precioso terceiro try que selou a vitória. Apenas no fim da partida a Romênia alcançou seu try, com o ponta Simionescu.

Foi a primeira vitória portuguesa sobre os romenos desde 2011.



Já a Bélgica surpreendeu ao realmente atropelar a Rússia por 38 x 12. Os russos (que têm novo brasão) foram a Bruxelas sem boa parte do elenco que jogou a Copa do Mundo e pagaram caro. Os Ursos largaram na frente com 2 tries e não fizeram mais nada. Os belgas responderam com try antes do intervalo e dominaram o segundo tempo por completo, correndo para mais 4 tries sem resposta que asseguraram precioso bônus ofensivo para a Bélgica.

Foi a primeira vitória na história da Bélgica sobre a Rússia. Os Diabos Negros eram cotados como os maiores candidatos a rebaixamento, mas deixar a disputa totalmente em aberto até o fim do campeonato.



No domingo, dia 09, Geórgia e Espanha duelam para chegarem à liderança. Não haverá rodada no fim de semana que vem e os times voltarão a campo no dia 22, com Portugal visitando a Rússia e a Bélgica visitando a Geórgia. Já a Romênia receberá a Espanha.

Bélgica 38 x 12 Rússia, em Bruxelas

Árbitro: Shota Tevzadze (Geórgia)

Portugal 22 x 11 Romênia, em Lisboa

Árbitro: Ludovic Cayre (França)

Seleção Jogos Pontos Portugal 2 8 Bélgica 2 6 Geórgia 1 5 Espanha 1 5 Rússia 2 0 Romênia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;