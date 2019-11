A Seleção Portuguesa está vindo ao Brasil para enfrentar a Seleção Brasileira Masculina de Rugby XV pela quarta vez na história. O jogo será no Estádio do Nacional, em São Paulo, nesse sábado, dia 9, às 14h30, e os Lobos portugueses já têm seu elenco para a viagem.

O técnico de Portugal, o francês Patrice Lagisquet, que jogou como ponta pela França os Mundiais de 1987 (sendo vice campeão) e 1991 e foi treinador de linha da seleção francesa entre 2012 e 2015, escolheu 28 jogadores para iniciar seu trabalho com os Lobos, dos quais apenas 5 atuam fora do rugby português de clubes: Helano Alberto (do Nevers, da 2ª divisão profissional da França), Lionel Rodrigues (que joga pelo Anglet, da 3ª divisão francesa), Kevin Batista (do Bassin D’Arcachon, também da 3ª divisão francesa), José Rebelo de Andrade (que atua no rugby universitário inglês) e Diogo Ferreira (que joga no rugby espanhol, pelo bom time de Burgos).

Lagisquet após na renovação do elenco luso, após a promoção ao “Six Nations B”. No elenco estão alguns nomes que foram importantes na boa campanha portuguesa no World Rugby U20s Trophy (Troféu Mundial M20), disputado em julho em São José dos Campos. Entre eles estão o excelente ponta Raffaele Storti e o abertura Jerónimo Portela.

Do elenco selecionado, apenas o fullback Manuel Cardoso Pinto, o centro Tomás Appleton, os segundas linhas João Granate e José Andrade, os pilares José Conde e Nuno Mascarenhas enfrentaram o Brasil no último encontro, no Pacaembu, em 2017, que acabou com vitória brasileira (a única na história do confronto) por 25 x 21. Nos dois confrontos anteriores, em 2013 e 2016, os Lobos venceram os Tupis. João Belo, com passagem pela seleção brasileira juvenil, também está no time luso.

Portugal:

Manuel Picão – Académica de Coimbra

João Tavares – Académica de Coimbra

João Moreira – Agronomia

José Mariade Alte – Agronomia

João Lima – Agronomia

Tomás Cabral – Agronomia

Manuel Cardoso Pinto – Agronomia

Pedro Lucas – Técnico

Raffaele Storti – Técnico

Simão Bento – Técnico

Lionel Rodrigues – Anglet (França, 3ª divisão)

José Conde – CDUL

João Belo – CDUL

José Rodrigues – CDUL

Tomás Appleton – CDUL

José Madeira – Belenenses

David Wallis – Belenenses

Duarte Azevedo – Belenenses

David Costa – Direito

Francisco Bruno – Direito

Vasco Fragoso Mendes – Direito

João Granate – Direito

Jerónimo Portela – Direito

Nuno Mascarenhas – Cascais

António Vidinha – Cascais

José Rebelo de Andrade – Nottingham Trent University (Inglaterra, universitário)

Diogo Hasse Ferreira – Burgos (Espanha)

Helano Alberto – Nevers (França, 2ª divisão)

Kevin Batista – Bassin D’Arcachon (França, 3ª divisão)

Frederico Couto – Benfica