ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Inglês tem 3 invictos ainda após 3 rodadas: Exeter Chiefs, Saracens e Gloucester. A Premiership está só começando!

A melhor campanha até aqui é do atual campeão Exeter Chiefs, que segue atropelando e impressionando. Desta vez, a vitória dos Chiefs foi em casa sobre o Sale Sharks por 35 x 18, em jogo que teve um primeiro tempo parelho em 14 x 13, mas o Exeter desgarrou na segunda etapa se impondo. O galês Alex Cuthbert marcou pela primeira vez com a camisa dos Chiefs e o argentino Santiago Cordero fez try novamente.



O Saracens, por sua vez, foi a Northampton e bateu o Saints em jogo duro por 38 x 27. O duelo foi emocionante e definido apenas no fim para os londrinos com 2 tries de David Strettle. Dois amarelos complicaram a vida do Saracens.



O Gloucester segue em grande forma vencendo o Bristol Bears em clássico do West Country por 35 x 13. Charlie Sharples foi destaque com 2 tries para os Cherry and Whites.



O grande jogo da rodada foi outro. Em Convetry, o Wasps recebeu o Leicester Tigers e o jogo entregou muita emoção, com 4 tries para cada lado. O primeiro tempo se encerrou com Will Spencer levando vermelho do lado dos Tigers e o no segundo tempo o ex Springboks Juan De Jongh marcando seu segundo try na partida para o Wasps e com estilo. No fim, o ex All Blacks Lima Sopoaga foi decisivo para o Wasps, chutando os últimos penais da vitória de sua equipe. Destaque ainda para lindo try de Bassett após chute cruzado de Daly para os anfitriões.



Em Londres, o Bath conseguiu uma dura vitória fora de casa sobre o Harlequins por 37 x 32. Jamie Roberts marcou o primeiro try para o Bath, mas os Quins viraram o jogo. Os dois nomes do Bath acabaram sendo Zach Mercer e Joe Cokanasiga, que fizeram 2 tries cada, abrindo frente para os visitantes, que acabaram segurando a reação dos londrinos no fim.

Por fim, o Worcester Warriors segue como o único time sem vitórias até aqui. Os Warriors receberam o Newcastle Falcons e virou o time do Norte arrancar sua primeira vitória na temporada com um 23 x 20 suado.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Wasps 41 x 35 Leicester Tigers

Worcester Warriors 20 x 23 Newcastle Falcons

Northampton Saints 27 x 38 Saracens

Harlequins 32 x 37 Bath

Exeter Chiefs 35 x 18 Sale Sharks

Gloucester 35 x 13 Bristol Bears

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 3 15 Saracens Londres 3 15 Gloucester Gloucester 3 12 Wasps Coventry 3 10 Bath Bath 3 9 Harlequins Londres 3 8 Leicester Tigers Leicester 3 7 Newcastle Falcons Newcastle 3 5 Northampton Saints Northampton 3 4 Bristol Bears Bristol 3 4 Sale Sharks Salford (Manchester) 3 4 Worcester Warriors Worcester 3 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento