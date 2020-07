A Gallagher Premiership inglesa voltará com a sequência de sua temporada 2019-20 no dia 14 de agosto e a entidade já confirmou como será o retorno aos jogos.

A Premiership foi interrompida pela pandemia na 13ª rodada, restando mais 9 para o término da temporada regular, além de semifinais e final. A 14ª rodada já está marcada para os dias 14 a 16 de agosto, com a 15ª rodada sendo entre os dias 21 e 22 e a 16ª rodada no meio de semana, na terça e quarta-feira, dias 25 e 26 de agosto. Já a 17ª rodada será no fim de semana de 29 e 30 de agosto. As 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª rodadas não foram ainda marcadas, mas a tendência é seguirem o padrão de algumas delas serem em meios de semana.

A grande final será no dia 24 de outubro, no sábado seguinte ao da final da Champions Cup europeia, permitindo que a temporada 2020-21 da Premiership tenha início já em novembro.

Clique aqui para conferir os duelos já remarcados.

Esta é a tabela de classificação até o momento:

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 13 45 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 40 Bristol Bears Bristol 13 38 Northampton Saints Northampton 13 35 Wasps Coventry 13 33 Bath Bath 13 30 Harlequins Londres 13 28 London Irish Reading / Londres 13 28 Gloucester Gloucester 13 26 Worcester Warriors Worcester 13 22 Leicester Tigers Leicester 13 20 Saracens* Londres 13 -63

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;