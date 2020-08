Tempo de leitura: 4 minutos

A edição 2019-20 da Gallagher Premiership – o Campeonato Inglês – vai retornar nessa sexta-feira, dia 14, após a longa pausa de 5 meses causada pela pandemia.

Quem tem o código promocional betclic já está ligado na competição, que promete uma disputa imprevisível, por conta do tempo sem jogos para as equipes e pelos elencos modificados. O retorno será sem público nos estádios, mas com transmissões do Watch ESPN para o Brasil.

Como será a competição?

A Premiership foi paralisada com 13 rodadas disputas. Restava serem jogadas 9 rodadas na temporada regular (completando as 22 previstas), além das semifinais e final. A liga decidiu que simplesmente todos os jogos que restam serão disputados.

Com isso, as 9 rodadas da temporada regular serão jogadas entre o dia 14 de agosto e o dia 04 de outubro, sendo que duas rodadas (a 16ª e a 19ª) ocorrerão em terças/quartas-feiras.

As semifinais serão no dia 10 de outubro, ao passo que a grande final será no dia 24 de outubro.

Clique aqui para conferir a tabela completa de jogos.

Como estavam os times no momento da paralisação e como voltarão?

A paralisação quebrou o momento de embalo ou declínio de cada clube e o mercado de transferências alterou a força das equipes. Portanto, espere mudanças na competição e imprevisibilidade.

A única coisa que não mudará é o fato do Saracens já estar rebaixado, punido por quebra de teto salarial. Com isso, nenhuma outra equipe será rebaixada e toda a briga será pelos 4 lugares nas semifinais e pelos 6 lugares na próxima Heineken Champions Cup europeia.

Exeter Chiefs: líder no momento da pausa, o Exeter segue sendo o grande time da Inglaterra no momento. O fullback escocês Stuart Hogg terá agora o reforço de seus compatriotas Jonny Gray e Hidalgo-Clyne, além da chegada do argentino Facundo Cordero.

Sale Sharks: vice líder, Sale vem se mostrando real competidor pelo título, sendo uma mescla de grandes nomes dos sul-africanos, como Faf de Klerk, Lood de Jager e os irmão Du Preez, e destaques da seleção inglesa, como Tom Curry e os recém contratados Manu Tuilagi e Sam Hill;

Bristol Bears: outro sério candidato a concorrer com os Chiefs é o Bristol Bears, do jogador mais caro da liga, Charles Piutau. Os Bears estavam em crescimento no momento da pausa e se reforçaram com nomes de peso, como Semi Radradra, o ponta fijiano, e Kyle Sinckler, destacado primeira linha inglês;



Northampton Saints: quarto colocado no momento da pausa, os Saints perderam uma peça chave de seu crescimento, o camisa 9 Cobus Reinach. Foram poucos reforços, com o desafio de manter seu rendimento grande do lado dos Saints;

Wasps: o maior prejudicado com a pandemia talvez tenha sido o Wasps, que estava em franco crescimento no momento da pausa. No entanto, o time de Coventry teve poucas mudanças em seu elenco e com nomes como Lima Sopoaga, Malakai Fekitoa e Joe Launchbury segue cotado a seguir em ascensão;

Bath: outro prejudicado com a pausa, o Bath perdeu Rhys Webb, mas trouxe Ben Spencer para scrum-half. Com Underhill e Faletau no pack e uma linha notável, com Watson, Joseph, Cokanasiga, entre outros, o Bath segue bem cotado na luta pelo G4;

Harlequins: desapontando na temporada, o time de Londres teve muitas mudanças em seu elenco. A perda de Sinckler será sentida, mas o elenco segue forte para buscar crescer, com Danny Care, Martin Landajo, Garcia Botta, Joe Marler, Chris Ashton, entre outros;

London Irish: o novato London Irish teve retirada a pressão da luta contra o rebaixamento e terá a oportunidade de consolidar seu elenco pensando no futuro. O australiano Rob Simmons trará experiência importante para isso;

Gloucester: talvez a maior decepção do momento na temporada, o Gloucester se focou em reforços inteligentes como o argentino Matias Alemanno para o pack e o ponta inglês artilheiro Jonny May. Os vermelhos perderam o sul-africano Franco Mostert, mas crescimento é esperado;

Worcester Warriors: os Warriors também terão maior tranquilidade para trabalharam, agora que não haverá rebaixamento, focados no fortalecimento de um elenco pouco mudado. O hooker Taufete’e foi a perda maior, ao passo que o asa Matt Kvesic é o principal reforço;

Leicester Tigers: o maior campeão inglês vive pesadelo com um declínio acentuado e foi o time que talvez mais mudanças teve para a sequência da liga, tendo perdido Tuilagi, Veainu, May, entre outros. Os Tigers têm a pior campanha da Premiership e tentaram mudar seu rumo trazendo Moroni, Nadolo e Murimurivalu para repor as perdas. Nomes bons, que podem oxigenar o elenco, mas as dúvidas seguem, sobretudo no pack;

Saracens: o elenco mais rico da Inglaterra vive as incertezas, com muitos atletas da seleção inglesa ponderando se jogarão ou não a próxima temporada na segunda divisão. O time do Norte de Londres buscará fechar 2019-20 com força e segue contando com Maro Itoje, Jamie George, Mako e Billy Vunipola e Owen Farrell, que buscarão a melhor forma pensando na volta do Six Nations;

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Dia 14/08: Harlequins x Sale Sharks

Dia 15/08: Worcester Warriors x Gloucester

Dia 15/08: Exeter Chiefs x Leicester Tigers

Dia 15/08: Bath x London Irish

Dia 15/08: Bristol Bears x Saracens

Dia 16/08: Northampton Saints x Wasps

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 13 45 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 40 Bristol Bears Bristol 13 38 Northampton Saints Northampton 13 35 Wasps Coventry 13 33 Bath Bath 13 30 Harlequins Londres 13 28 London Irish Reading / Londres 13 28 Gloucester Gloucester 13 26 Worcester Warriors Worcester 13 22 Leicester Tigers Leicester 13 20 Saracens* Londres 13 -63

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;