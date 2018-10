ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana de clássicos na Inglaterra e dois times disparados na co-liderança da Premiership: Saracens e Harlequins. O grande destaque, no entanto, talvez tenha sido o grande evento promovido em Twickenham, Londres.

Diante de mais de 40 mil torcedores, Northampton Saints e Leicester Tigers optaram por disputa o Clássico das East Midlands longe da região, apostando na capital Londres para atrair público maior. E o jogo correspondeu às expectativas, com os Tigers triunfando por 23 x 15 em uma crucial vitória para se reabilitarem. Dois tries em sequência ainda no primeiro tempo foram cruciais à vitória de Leicester, com Ben Youngs e Jordan Olowofela cruzando o in-goal.

Enquanto isso, havia clássico de Londres também em ação, com para apenas 14 mil pessoas, com o Harlequins optando por mandar em seu estádio – e não em um palco maior – o dérbi contra os Saracens. A vitória coube aos Sarries, com Owen Farrell punindo os Quins com penais e Billy Vunipola marcando o try da vitória aos 68′. 25 x 20. Porém, os Quins foram destaque com um try estranho de Joe Marchant, voando para apanhar penal chutado para fora e cravar um try que colocava momentaneamente o time da casa na frente.

No Sudoeste, o Exeter Chiefs foi a Bath e bateu o time da casa com bônus, empatando em pontos mas superando os Saracens no saldo para retomarem a liderança. 39 x 24, com 3 tries decisivos no segundo tempo com Kvesic, Whitten e Nowell – o último em uma pintura de busca por espaços e continuidade.



Os Wasps, por sua vez, perderam fôlego na perseguição a Saracens e Chiefs perdendo em casa para o Gloucester, que voltou ao G4 e segue como um dos destaques da liga. 35 x 21, com Robson, Daly e De Jongh fazendo para os donos da casa, enquanto Sharples marcou 2 (o segundo recebendo mágico offload) para o Gloucester, enquanto Vellacott (depois de jogadaça de Cpriani) e Ludlow deixaram os seus para os visitantes.



No Norte, o clássico foi entre Sale Sharks e Newcastle Falcons, valendo a lanterna. E o Sale Sharks fez jus ao mando de jogo e derrubou os Falcons para a última posição vencendo por 20 x 07, graças a 3 tries no segundo tempo para o time de Manchester.



Por fim, o Worcester Warriors se afastou da rabeira e lançou dúvidas sobre a forma do novato Bristol Bears atropelando o concorrente por impressionantes 52 x 07, na maior vitória da história dos Warriors na Premiership. Um banho de 7 tries.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Worcester Warriors 52 x 07 Bristol Bears

Harlequins 20 x 25 Saracens

Wasps 21 x 35 Gloucester

Sale Sharks 20 x 07 Newcastle Falcons

Northampton Saints 15 x 23 Leicester Tigers

Bath 24 x 39 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 6 29 Saracens Londres 6 29 Wasps Coventry 6 19 Gloucester Gloucester 6 18 Leicester Tigers Leicester 6 17 Harlequins Londres 6 14 Worcester Warriors Worcester 6 13 Bath Bath 6 13 Northampton Saints Northampton 6 10 Bristol Bears Bristol 6 10 Sale Sharks Salford (Manchester) 6 9 Newcastle Falcons Newcastle 6 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento