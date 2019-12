ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership inglesa retornou nesse fim de semana, após a pausa para a Champions Cup europeia, e já conta com novo líder: o Exeter Chiefs, que venceu fora de casa o tradicional Leicester Tigers e contou com as derrotas de Northampton Saints para Sale Sharks e Bristol Bears diante do Saracens para assumir a liderança isolada da competição.

Os Chiefs se impuseram sobre os Tigers em dura batalha de 31 x 22. Os Tigers estiveram com seus nomes da Copa do Mundo e tiveram 20 minutos avassaladores, com Jonny May marcando 2 tries, enquanto o neozelandês Jordan Taufua também cravou o seu, após chute cruzado de George Ford. Mas os Chiefs reagiram, souberam controlar a posse de bola e viraram o placar com 4 tries, incluindo 2 de Don Armand.



Por sua vez, os Sharks garantiram posição dentro da zona de classificação ao mata-mata com um 22 x 10 sobre os Saints, em batalha de camisas 9 sul-africanos campeões do mundo: Faf de Klerk pelos Sharks e Cobus Reinach pelos Saints.



Por sua vez, os Bears lamentaram a derrotar para os Saracens por elásticos 47 x 13. Na lanterna, os atuais campeões Saracens vão remando para buscarem sair da zona da degola e com time completo, recheado de vice campeões do mundo, os londrinos celebraram 7 tries.



Harlequins, Gloucester e Bath também venceram. Os Quins derrotaram fora de casa os Wasps em clássico histórico da liga por 28 x 22, em jogo animado, com 4 tries a 3 para os visitantes. Já o Gloucester aplicou 36 x 03 sobre o Worcester, graças a um fabuloso segundo tempo de 5 tries para os vermelhos. Por fim, o Bath conquistou importante vitória igualmente fora de casa sobre o London Irish: 38 x 10, com sua linha de Watson e Rokoduguni voando baixo.









Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Gloucester 36 x 03 Worcester Warriors

- Continua depois da publicidade -

Leicester Tigers 22 x 31 Exeter Chiefs

Sale Sharks 22 x 10 Northampton Saints

Saracens 47 x 13 Bristol Bears

Wasps 22 x 28 Harlequins

London Irish 10 x 38 Bath

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 6 20 Northampton Saints Northampton 6 19 Bristol Bears Bristol 6 17 Sale Sharks Salford (Manchester) 6 16 Gloucester Gloucester 6 16 Harlequins Londres 6 15 Bath Bath 6 13 Worcester Warriors Worcester 6 13 London Irish Reading / Londres 6 12 Wasps Coventry 6 6 Leicester Tigers Leicester 6 4 Saracens Londres 6 -13

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento