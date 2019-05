ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa teve no último fim de semana sua penúltima rodada e a briga por classificação às semifinais e à Heineken Champions Cup europeia (isto é, pelos 6 primeiros lugares) está totalmente em aberto.

O primeiro jogo decisivo da rodada opôs Gloucester, 3º colocado, e Newcastle Falcons, lanterna, com Gloucester precisando vencer para se classificar às semis e os Falcons precisando da vitória para não serem rebaixados. O desfecho não foi nada feliz para o time do Norte, que caiu por 28 x 19. Newcastle luto muito, começou forte com 2 tries no primeiro tempo, mas Cipriani conduziu a virada vermelha ainda antes do intervalo. O try da vitória saiu aos 61′ com Matt Banahan interceptando passe para voar para o try.



Na briga pela 4ª e última vaga nas semifinais, o Northampton Saints deu um passo crucial ao derrotar o Worcester Warriors por 38 x 10, garantindo pelo menos já vaga na Heineken Champions Cup. Jogo de 5 tries para os Saints, incluindi 2 da máquina de tries Naiyaravoro.



O Harlequins é o último real concorrente dos Saints ao G4. Os Quins venceram o Leicester Tigers por 23 x 19 e seguem apenas 1 ponto abaixo dos Saints. Danny Care marcou o primeiro try londrino logo aos 6′, mas os Tigers se mantiveram no páreo na base dos penais de George Ford. Foi somente aos 73′ que os Quins fizeram o try crucial da vitória com o fijiano Kunatani.



Ainda com chances matemáticas de ir ao G4, mas pensando mesmo em defender seu 6º lugar na competição, o Bath conseguiu uma memorável virada para cima dos Wasps, concorrente direto pela Champions Cup. Jonathan Joseph fez o primeiro try para o Bath aos 3′, mas os Wasps viraram o placar ainda no primeiro tempo e o Bath só conseguiu a incrível virada com 3 tries nos 7 minutos finais da partida, com Mercer macando aos 73′, Cokanasiga aos 77′ e Mercer de novo já com o tempo esgotado para conquistar um precioso bônus. 29 x 17.



Enquanto isso, Bristol Bears e Sale Sharks sofreram um duro golpe em suas pretensões de irem à Champions Cup ao empatarem por 20 x 20. Solomona e Faf de Klerk marcaram para os Sharks e Piutau e Leiua fizeram os tries dos Bears, ao passo que Sheedy, aos 70′, chutou o penal do empate para os anfitriões.



E a rodada ainda teve o encontro dos dois melhores times do momento, Saracens e Exeter Chiefs, em Londres. O jogo valia o primeiro lugar geral assegurado para o Exeter, mas o Saracens manteve a briga aberta ao simplesmente atropelar seu maior concorrente ao título: 38 x 07 em Londres, com os 2 times poupando muitos nomes importantes. Alex Lewington e Dom Morris foram destaques para os Sarries com 2 tries cada.



Última rodada promete

A última rodada da temporada regular da Premiership será no dia 18. Os olhares estarão sobre Northampton e Harlequins. Os Saints só dependem de si, mas terão um duríssimo desafio visitando o líder Exeter Chiefs, ao passo que os Quins farão clássico fora de casa contra os Wasps – em jogo que também será complicado, uma vez que os Wasps ainda sonham com a Champions Cup. Olhos também para o Bath, que joga pela vaga na competição visitando o Leicester Tigers – em jogo que é de rivalidade antiga, mas com os Tigers sem maiores objetivos.

Por fim, atenção também aos Saracens, que, enquanto “secam” os Chiefs na luta pelo simbólico primeiro lugar, têm jogo tranquilo contra o Worcester Warriors, que não briga por mais nada.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Bath 29 x 17 Wasps

Saracens 38 x 07 Exeter Chiefs

Northampton Saints 38 x 10 Worcester Warriors

Gloucester 28 x 19 Newcastle Falcons

Harlequins 23 x 19 Leicester Tigers

Bristol Bears 20 x 20 Sale Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 21 81 Saracens Londres 21 77 Gloucester Gloucester 21 66 Northampton Saints Northampton 21 56 Harlequins Londres 21 55 Bath Bath 21 51 Sale Sharks Salford (Manchester) 21 50 Wasps Coventry 21 47 Bristol Bears Bristol 21 47 Worcester Warriors Worcester 21 41 Leicester Tigers Leicester 21 40 Newcastle Falcons Newcastle 21 30

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento