De sexta (13) a domingo (15), a África do Sul será o centro mundial do sevens, com a Cidade do Cabo recebendo no Cape Town Stadium (com capacidade para 55 mil torcedores) a 3ª etapa do Circuito Mundial Feminino e a 2ª etapa do Circuito Mundial Masculino. Todos os jogos serão exibidos ao vivo no Watch ESPN.

O Brasil participará do torneio feminino, com as Yaras buscam reabitação. A Seleção Brasileira está no último lugar entre as 11 seleções fixas e a 11º colocada após as 8 etapas do circuito será rebaixada. No momento, o Brasil soma já 5 pontos a menos que a penúltima colocada, a Inglaterra, o que já sugere uma árdua batalha pela permanência para as Yaras ao longo de 2020. O time do técnico Reuben Samuel é o mesmo que disputou a etapa passada em Dubai, quando terminou em 11º, vencendo o convidado Japão.

Como funciona o torneio?

São 12 seleções, sendo as 11 fixas e 1 convidada, divididas em 3 grupos de 4 times cada. Na Cidade do Cabo, a sede África do Sul é a equipe convidada;

As 2 primeiras colocadas de cada grupo e as 2 melhores 3ªas colocadas irão às quartas de final;

As 2 piores 4ªas colocadas jogarão pelo 11º lugar, enquanto a melhor 4ª colocada e a pior 3 colocada duelarão pelo 9º lugar;

Expectativas

O Brasil caiu no Grupo B para encarar Canadá, França e Espanha. O jogo brasileiro não tende a encaixar contra as canadenses, com o último duelo, na etapa passada, em Dubai, terminando em 43 x 00 para o Canadá. O Brasil jamais venceu o Canadá, que é o favorito da chave após ser vice campeão de Dubai.

Na cola das canadenses está a França, que foi bem em Dubai ao vencer a Nova Zelândia, mas acabou perdendo nas quartas para justamente o Canadá (19 x 07). A França é uma seleção ascendente e sedenta por voos maiores. O Brasil venceu a França pela última vez em 2015 e já a enfrentou em 2019, na primeira etapa, nos EUA, com vitória francesa por 38 x 05.

A melhor chance de vitória para o Brasil é contra a Espanha, que vem tendo bom início de temporada, alcançando ambas as quartas de final até aqui. As espanholas enfrentaram as brasileiras pela última vez em 2017, com vitória das Leonas por apenas 12 x 05. No mesmo ano, o Brasil havia vencido um duelo contra as espanholas.

No Grupo A, o favoritismo é da Nova Zelândia, campeã da etapa passada e líder da temporada até aqui. As oponentes das Black Ferns serão Rússia (que alcançaram as duas quartas de final até aqui), Fiji (que chegou às quartas na etapa passada) e África do Sul (em fase de desenvolvimento).

No Grupo C, a briga pegará fogo entre Austrália e Estados Unidos, que fizeram a final da primeira etapa, nos EUA, com título americano. As duas equipes precisam de um grande resultado na Cidade do Cabo para seguirem perseguindo de perto a Nova Zelândia. A decepcionante Inglaterra e a Irlanda completam a chave, precisando irem ao menos às quartas para se distanciarem da briga contra o rebaixamento.

Convocadas do Brasil: Aline Mayumi “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca dos Santos Silva (Leoas), Byanca Miranda (Melina), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Franciele Martins (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Cássia Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 3ª etapa Feminina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Feminino

Grupo A: Nova Zelândia, Rússia, Fiji e África do Sul

Grupo B: Canadá, França, Espanha e Brasil

Grupo C: Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Irlanda

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 13 de dezembro

09h00 – Austrália x Inglaterra

09h22 – Estados Unidos x Irlanda

09h44 – França x Espanha

10h06 – Canadá x Brasil

10h28 – Rússia x Fiji

10h50 – Nova Zelândia x África do Sul

Sábado, dia 14 de dezembro

03h45 – Austrália x Irlanda

04h07 – Estados Unidos x Inglaterra

04h29 – França x Brasil

04h51 – Canadá x Espanha

05h13 – Rússia x África do Sul

05h35 – Nova Zelândia x Fiji

09h35 – Inglaterra x Irlanda

09h57 – Estados Unidos x Austrália

10h19 – Espanha x Brasil

10h41 – Canadá x França

11h03 – Fiji x África do Sul

11h25 – Nova Zelândia x Rússia

Domingo, dia 15 de dezembro

04h50 – Quartas de final

05h12 – Quartas de final

05h34 – Quartas de final

05h56 – Quartas de final

08h11 – Decisão de 11º lugar

08h33 – Decisão de 9º lugar

08h55 – Semifinal

09h17 – Semifinal

12h37 – Decisão de 3º lugar

13h26 – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 36 16 20 EUA 36 20 16 Austrália 32 18 14 Canadá 28 10 18 França 26 14 12 Rússia 18 8 10 Espanha 18 12 6 Fiji 10 2 8 Irlanda 9 6 3 Inglaterra 8 4 4 Brasil 3 1 2 Campeão por etapa

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas