Segundo fim de semana de overdose ovalada! Nesse fim de semana, nada menos que 13 jogos ao vivo vão rolar na ESPN!

O prato principal são os 3 jogos do Six Nations que passarão na ESPN2. No sábado, a ação começará com o jogaço valendo a liderança da competição entre Irlanda e Gales, seguido pela tradicional Calcutta Cup, o embate anual entre Escócia e Inglaterra. Já no domingo será a vez do clássico latino entre França e Itália.

Enquanto isso, os mesmos confrontos europeus vão rolar pelo Six Nations Feminino no Watch ESPN. E, lógico, nada menos que 7 jogos vão fazer ferver o Super Rugby entre sexta e sábado, também ao vivo no Watch. Coloque na agenda!

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 05 de fevereiro

11h30 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Austrália – Melhores momentos – ESPN2 VT

Quinta-feira, dia 06 de fevereiro

00h00 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Austrália – Melhores momentos – ESPN2 VT

Sexta-feira, dia 07 de fevereiro

03h00 – Super Rugby – Highlanders x Sharks – Watch ESPN AO VIVO

05h10 – Super Rugby – Brumbies x Rebels – Watch ESPN AO VIVO

13h30 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Austrália – Melhores momentos – ESPN2 VT

Sábado, dia 08 de fevereiro

03h00 – Super Rugby – Chiefs x Crusaders – Watch ESPN AO VIVO

05h10 – Super Rugby – Waratahs x Blues – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Super Rugby – Lions x Reds – Watch ESPN AO VIVO

11h00 – Six Nations – Irlanda x Gales – ESPN2 AO VIVO

11h00 – Rugby Europe Championship – Bélgica x Rússia – Rugby Europe TV AO VIVO

12h00 – Rugby Europe Championship – Portugal x Romênia – Rugby Europe TV AO VIVO

12h10 – Super Rugby – Stormers x Bulls – Watch ESPN AO VIVO

13h30 – Six Nations – Escócia x Inglaterra – ESPN2 AO VIVO

17h00 – Women’s Six Nations – França x Itália – Watch ESPN AO VIVO

19h55 – Super Rugby – Jaguares x Hurricanes – Watch ESPN AO VIVO

23h00 – Six Nations – Escócia x Inglaterra – ESPN Extra VT

Domingo, dia 09 de fevereiro

08h45 – Rugby Europe Championship – Espanha x Geórgia – Rugby Europe TV AO VIVO

09h10 – Women’s Six Nations – Escócia x Inglaterra – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Women’s Six Nations – Irlanda x Gales – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Six Nations – Irlanda x Gales – ESPN2 VT

11h45 – Six Nations – França x Itália – ESPN2 AO VIVO

11h45 – Six Nations – França x Itália – TV5 Monde AO VIVO

14h00 – Six Nations – Escócia x Inglaterra – ESPN2 VT

17h30 – Six Nations – França x Itália – ESPN Extra VT

Six Nations Masculino

Seleção Jogos Pontos Gales 1 5 França 1 4 Irlanda 1 4 Inglaterra 1 1 Escócia 1 1 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Six Nations Feminino

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 1 4 Itália 1 4 Irlanda 1 4 Gales 1 1 Escócia 1 1 França 1 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 1 5 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 1 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 1 4 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 1 5 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 1 4 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 1 4 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 1 4 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 1 1 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 0 0 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 1 0 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 1 0 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 1 0 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 1 0 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 1 0 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;