ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 retornou neste fim de semana após duas semanas de pausa para a Champions Cup e o hiato fez bem ao Cheetahs, da África do Sul, que finalmente conseguiu uma vitória na liga. Já o Glasgow Warriors, melhor time até então, perdeu para o Munster, o que acabou ajudando o Leinster a se tornar o time de melhor campanha até aqui. Hora do resumão da 7ª rodada!

O Glasgow Warriors ainda lidera a Conferência A, mas caiu no grande jogo da rodada diante do Munster, que se recuperou. O jogo foi na Irlanda, com os irlandeses vencendo por 26 x 25 no apagar das luzes. Cronin marcou para o Munster o primeiro try no início, mas os escoceses lideraram o placar durante boa parte do duelo, com direito a 2 tries de George Horne no primeiro tempo e outros 2 tries na segunda parte com Pete Horne e Fagerson. Porém, Wootton, aos 65′, e Mathewson, aos 72′, cruzaram o in-goal para o Munster e, com o tempo esgotado, Scannell desferiu o penal da vitória para os vermelhos.



A derrota dos Warriors foi boa para os Ospreys, que triunfaram por 22 x 17 sobre o Connacht e encostaram na luta pela liderança da chave. Jogo igualmente dramático, com os galeses arrancando a vitória no minuto final com try de Dan Evans.



O Zebre também sorriu na Conferência A vencendo com categoria o Edinburgh por 34 x 16, de virada, com o abertura Carlo Canna brilhando.David Sisi, Gabriele di Giulio, Canna and Tommaso Castello marcaram os tries italianos.



Já o Cheetahs celebrou sua primeira vitória na competição batendo o Cardiff Blues por 21 x 10. Maxwane foi destaque com 2 tries para os laranjas sul-africanos.

Na Conferência B, a liderança é do Leinster, que passou pelo Benetton Treviso na Itália por tranquilos 31 x 03, com tries de Byrne, Tracy, O’Brien, Porter e Tomane.

O vice líder da chave é agora o Ulster, que também venceu com louvor, colocando 36 x 18 sobre os Dragons. McCloskey marcou 2 tries para o time da Irlanda do Norte, enquanto Speight, Shanahan, Lowry marcaram os seus.



E teve o Scarlets vencendo com um jogo de tirar o fôlego na África do Sul diante dos Kings. 41 x 34 de virada para os galeses, com 6 tries a 4. Kruger, aos 62′, Hardy, aos 72′, e Taylor Davies, aos 77′, marcaram os tries decisivos.



Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Cheetahs 21 x 10 Cardiff Blues

Munster 25 x 24 Glasgow Warriors

Ospreys 22 x 17 Connacht

Benetton Treviso 03 x 31 Leinster

Zebra 34 x 16 Edinburgh

Ulster 36 x 18 Dragons

Kings 34 x 41 Scarlets

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 7 27 Ospreys Gales Swansea 7 23 Munster Irlanda Limerick/Cork 7 19 Cardiff Blues Gales Cardiff 7 17 Connacht Irlanda Galway 7 16 Zebre Itália Parma 7 15 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 7 9 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 7 29 Scarlets Gales Llanelli 7 24 Ulster Irlanda Belfast 7 21 Edinburgh Escócia Edimburgo 7 16 Benetton Treviso Itália Treviso 7 16 Dragons Gales Newport 7 9 Kings África do Sul Porto Elizabeth 7 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;