ARTIGO COM VÍDEOS – Começou o Guinness PRO14, a liga ambiciosa que vem chamando a atenção do mundo com seu projeto de expansão. A largada foi nesse fim de semana com os times de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul indo a campo para duelo de alto nível, repletos de nomes das seleções nacionais. E o destaque foi uma inédita largada italiana com vitórias de seus dois times – enquanto os sul-africanos começaram só perdendo…

Jogando em casa, o Zebre, da Itália, triunfou sobre o Kings, da África do Sul, por irrepreensíveis 32 x 16, com Fabiani e Bellini marcando os 2 primeiros tries e o fijiano Tuivaiti fazendo os últimos 2 em alto estilo. Festa em Parma e preocupação em Porto Elizabeth…





Já o Treviso foi a Gales e superou o combalido Dragons, que mostra que terá outra temporada difícil. 21 x 17 para os italianos, com o oitavo Zanni liderando os verdes om 2 tries.



O atual campeão Leinster, por sua vez, teve trabalho para começar vencendo em Gales o Cardiff Blues, protagonizando o melhor jogo da jornada. 33 x 32 para os irlandeses, em jogo de arrepiar, que teve Bryan Byrne brilhando pelo Leinster com 2 tries, incluindo o da vitória aos 77′.



Munster e Ulster também levaram alegria à Irlanda vencendo na estreia. O Munster guardou 38 x 00 sobre o Cheetahs, que começou muito mal. Foram 6 tries sem resposta para o Munster, que começou com o desempenho mais notável.



O Ulster, por sua vez, triunfou sobre o Scarlets por 15 x 13, conquistando uma vitória crucial sobre um poderoso adversário. Patchell marcou o único try do jogo logo aos 6′ para os galeses, mas os norte-irlandeses garantiram a vitória na base dos penais chutados por Cooney. O chute da vitória saiu no minuto final. Fatal.





O único irlandês derrotado na estreia foi o Connacht, que perdeu em casa no detalhe para o poderoso Glasgow Warriors por 27 x 26, com os escoceses assegurando o triunfo graças a um drop goal os 73′ de Stuart Hogg.



Por fim, o outro time da Escócia começou perdendo. O Edinburgh foi a Swanse e caiu contra o Ospreys, único galês vitorioso, por 17 x 13. George North debutou pelos Ospreys e foi o nome do jogo marcando os 2 únicos tries do time da casa.





Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Dragons 17 x 21 Treviso

Ulster 15 x 13 Scarlets

Munster 38 x 00 Cheetahs

Connacht 26 x 27 Glasgow Warriors

Zebre 32 x 16 Kings

Ospreys 17 x 13 Edinburgh

Cardiff Blues 32 x 33 Leinster

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Munster Irlanda Limerick/Cork 1 5 Zebre Itália Parma 1 5 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 1 5 Ospreys Gales Swansea 1 4 Cardiff Blues Gales Cardiff 1 2 Connacht Irlanda Galway 1 1 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 1 0 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 1 5 Benetton Treviso Itália Treviso 1 4 Ulster Irlanda Belfast 1 4 Scarlets Gales Llanelli 1 1 Dragons Gales Newport 1 1 Edinburgh Escócia Edimburgo 1 1 Kings África do Sul Porto Elizabeth 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;