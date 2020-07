Já era sabido que o PRO14 – a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul – retomará sua temporada 2019-20 no dia 21 de agosto, tendo optado por um formato reduzido para finalizar suas disputas. Apesar de ainda faltarem originalmente 8 rodadas para o término de sua temporada regular, o PRO14 decidiu que apenas mais 2 rodadas serão disputadas na temporada regular, que será encerrada no dia 30 de agosto, permitindo que o mata-mata seja realizado em setembro. O torneio não terá mais quartas de final, com as semifinais ocorrendo no dia 5 de setembro e a final no dia 12 do mesmo mês.

Nesta semana, os jogos das duas rodadas finais da temporada regular foram confirmados, sendo todos eles dérbis nacionais. São eles:

Dia 21/08: Benetton x Zebre

Dia 22/08: Scarlets x Cardiff Blues

Dia 22/08: Edinburgh x Glasgow

Dia 22/08: Leinster x Munster

Dia 23/08: Ospreys x Dragons

Dia 23/08: Connacht x Ulster

Dia 28/08: Glasgow x Edinburgh

Dia 29/08: Dragons x Scarlets

Dia 29/08: Ulster x Leinster

Dia 30/08: Munster x Connacht

Dia 30/08: Cardiff Blues x Ospreys

Dia 30/08: Zebre x Benetton

Os jogos entre os dois times sul-africanos, Cheetahs e Kings, não foram ainda marcados, pois a pandemia não foi controlada na África do Sul.

Na prática, na Conferência A, Leinster e Ulste estão quase garantidos nas semifinais, com o Glasgow ainda tendo chances de avançar. Já na Conferência B Edinburgh e Munster estão próximos das semifinais, com Scarlets e Connacht com chances matemáticas.

Classificação de momento

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 13 43 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 13 22 Zebre Itália Parma 13 16 Ospreys Gales Swansea 13 15 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Benetton Treviso Itália Treviso 13 31 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs e 2º colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 3ºs colocados de cada grupo = classificação à Champions Cup;

- 4ºs colocados de cada grupo = repescagem para a Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;