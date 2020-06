O PRO14 – a “Liga Celta”, que tem times de Escócia, Gales, Irlanda, Itália e África do Sul – marcou seu retorno para o dia 22 de agosto. A liga pretende terminar sua temporada 2019-20 com uma versão abreviada. Serão disputadas duas rodadas extras, ambas apenas de dérbis nacionais (com times dos mesmos países duelando), seguidas por semifinais no dia 5 de setembro e a grande final no dia 12 de setembro. As datas são um “indicativo” ainda, dada a incerteza com relação à pandemia.

Os jogos adiados antes da paralisação total da liga (Zebre contra Ospreys e Benetton contra Ulster) foram oficialmente declarados empate. Os confrontos das duas rodadas a serem jogadas em agosto ainda não foram confirmados, mas já é sabido que os Glasgow e Edinburgh (equipes escocesas), Benetton e Zebre (equipes italianas) e Cheetahs e Kings (equipes sul-africanas) vão duelar em ida e volta, restando saber quais os dérbis irlandeses e galeses que ocorrerão.

Com apenas duas rodadas restando para a definição dos semifinalistas (isto é, com apenas 10 pontos em disputa), já é sabido que não poderão mais ser campeões Cheetahs, Dragons, Zebre, Ospreys, Benetton, Cardiff Blues e Kings.

A tabela de classificação é a seguinte de momento, que será retomada no dia 22 de agosto, é a seguinte:

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 13 43 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 13 22 Zebre Itália Parma 13 16 Ospreys Gales Swansea 13 15 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Benetton Treviso Itália Treviso 13 31 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs e 2º colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 3ºs colocados de cada grupo = classificação à Champions Cup;

- 4ºs colocados de cada grupo = repescagem para a Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;