O Guinness PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, retorna nesse fim de semana com a reta final de sua temporada 2019-20. Apenas 13 das 21 rodadas da temporada regular foram disputadas e, por conta da pandemia, a temporada regular foi reduzida para apenas 15 rodadas. Com isso, os times retornarão para fazerem 2 jogos apenas, seguidos pelas semifinais e pela final, no dia 12 de setembro.

As duas rodadas que restam serão de dérbis nacionais. Apenas o Leinster, da Irlanda, já está matematicamente garantido nas semifinais, sendo que apenas 6 times têm ainda chances matemáticas de avançarem:

Pela Conferência A, o Leinster já tem a primeira posição, e a segunda vaga nas semifinais está entre os irlandeses do Ulster e os escoceses do Glasgow; Ulster tem 9 pontos acima do Glasgow. Isso significa que Glasgow precisa de 2 vitórias bonificadas sobre o rival Edinburgh, precisando ainda torcer por 2 derrotas do Ulster;

Pela Conferência B, as duas vagas estão em aberto, com os irlandeses de Munster e Connacht, os escoceses do Edinburgh e os galeses do Scarlets no páreo; Edinburgh lidera com 2 pontos a mais que o Munster; Edinburgh tem ainda 10 pontos a mais que os Scarlets; E Munster tem 10 pontos a mais que o Connacht; Com isso, Connacht e Scarlets também precisam de 2 vitórias bonificadas e de derrotas de Munster e Edinburgh;



O que esperar da próxima rodada?

Edinburgh contra Glasgow, em Murrayfield, é o jogo mais aguardado. Uma vitória do Edinburgh significará sua classificação e a eliminação de Glasgow; Edinburgh manteve a base de seu elenco, enquanto o Glasgow se reforçou com o veterano Richie Gray e o argentino Enrique Pieretto , ao passo que perdeu Jonny Gray;

Leinster e Munster, o grande clássico irlandês, poderá dar a classificação antecipada ao Munster. Mas o jogo é em Dublin, casa do Leinster, que ainda está incrivelmente invicto na liga; Leinster manteve seu elenco, ao passo que o Munster se reforçou com os sul-africanos campeões do mundo Damian De Allende e RG Snyman , ganhando novo patamar;

Já Ulster e Connacht também será decisivo, com o Ulster precisando de simples vitória para se garantir nas semifinais, enquanto o Connacht, que joga em casa, precisa de uma vitória bonificada de todo jeito; O Ulster contou com o reforço do abertura Ian Madigan, enquanto o Connacht teve muitas saídas no elenco, mas manteve seus principais titulares;

O outro jogo de interesse geral é o duelo entre Scarlets e Cardiff, com os Scarlets precisando vencer com bônus enquanto torcem pelo Leinster contra o Munster; Os Scarlets lamentaram a saída de Hadleigh Parkes para o rugby japonês, podendo fazer muita falta;



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Dia 21/08: Benetton x Zebre

Dia 22/08: Scarlets x Cardiff Blues

Dia 22/08: Edinburgh x Glasgow

Dia 22/08: Leinster x Munster

Dia 23/08: Ospreys x Dragons

Dia 23/08: Connacht x Ulster

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 13 43 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 13 22 Zebre Itália Parma 13 16 Ospreys Gales Swansea 13 15 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Benetton Treviso Itália Treviso 13 31 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs e 2º colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 3ºs colocados de cada grupo = classificação à Champions Cup;

- 4ºs colocados de cada grupo = repescagem para a Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;