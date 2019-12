ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 – a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul – viveu dois super duelos entre escoceses e irlandeses, que terminaram com vitórias dos visitantes.

O Leinster, super líder da competição (ainda invicto após 7 rodadas), derrotou fora de casa o Glasgow por 23 x 11, em demonstração real de força de seu elenco, com o jovem ponta Kelleher marcando 2 tries e Ross Byrne chutando penais decisivos.



Já o Munster perdeu em casa para o Edinburgh, 18 x 16, em jogo disputado em Cork (e não Limerick). O fijiano Eroni Sau marcou o try da vitória do time escocês.



Os outros dois irlandeses saíram vencedores. O Connacht se impôs sobre os sul-africanos do Kings por 24 x 12, ao passo que o Ulster atropelou os galeses do Scarlets por preciosos 29 x 05.





O fim de semana não foi bom para os galeses, desfalcados pelo jogo de sua seleção contra os Barbarians. O Dragons perdeu em casa para os italianos do Zebre, 39 x 12 preocupantes, com 5 tries para as Zebras, ao passo que o Ospreys também caiu em casa, perdendo para os sul-africanos do Cheetahs por 18 x 13, que seguraram a reação final dos anfitriões.





O único galês vitorioso foi o Cardiff Blues, que triunfaram fora de casa sobre os italianos do Benetton Treviso em jogo dramático de 31 x 28, com Jason Harries marcando o try da vitória azul com o tempo esgotado.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Ospreys 13 x 18 Cheetahs

Glasgow 10 x 23 Leinster

Dragons 12 x 39 Zebre

Benetton Treviso 28 x 31 Cardiff Blues

Ulster 29 x 05 Scarlets

Munster 16 x 18 Edinburgh

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 7 33 Ulster Irlanda Belfast 7 25 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 7 21 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 7 15 Dragons Gales Newport 7 9 Ospreys Gales Swansea 7 7 Zebre Itália Parma 7 7 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 7 25 Connacht Irlanda Galway 7 24 Edinburgh Escócia Edimburgo 7 23 Scarlets Gales Llanelli 7 21 Cardiff Blues Gales Cardiff 7 15 Benetton Treviso Itália Treviso 7 14 Kings África do Sul Porto Elizabeth 7 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Top12 italiano pega fogo! – Por Giorgio Vuerich

Depois do cinco rodadas, o Top12 italiano tem quatro líderes. Com a derrota do Petrarca, líder na última rodada, agora temo quatro líderes no topo da tabela do Top12.

Com 21 pontos temos os “Bersaglieri” de Rovigo, único time invicto, mas só com um ponto de bônus, com uma derrota e cinco pontos de bônus os campeões do Calvisano, a revelação do ano passado Valorugby Emilia e os “Policiais” de Fiamme Oro de Roma.

A surpresa do dia foi a derrota de Petrarca em Mogliano. Nesse clássico veneto são os anfitriões que abram o placar com um try as 5’. Depois até a fim temos só marcações com pontapés de ambos o time. 19×9 o placar final.

Os “Bersaglieri” ganham com um placar mínimo no outro clássico veneto contra o San Donà, com o try e a conversão da virada a 2’ do fim. 14×13.

Calvisano, por sua vez, atropelou a Lazio 40×10, e no clássico da Emilia o Valorugby derrotou os Lyons 40-20, já decida na primeira parte (28×13). Em total 6 tries pelo Diablos de Reggio Emilia, 2 tries pelo Lyons de Piacenza.

Em Roma os Fiamme Oro derrotam Viadana. Os lombardos partem bem marcando dois trie nos primeiros 20’ (0x10) . Os policiais reagiram e fecham o primeiro tempo 14×16. Ao 62’ o marcador estava com 24×24; Um Penal de Ceballos dá esperanças aos lombardos 24×27. Mas no final o try de D’Onofrio vira jogo e vitória pelos romanos 31×27.

Por fim vitória da lanterna i Medicei em Colorno 10×46, que que deixa a Lazio no último lugar da tabela.

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Calvisano 40 x 10 Lazio

Calorno 10 x 46 I Medicei

Rovigo 14 x 13 San Donà

Valorugby Emilia 40 x 10 Lyons Piacenza

Fiamme Oro 31 x 27 Viadana

Mogliano 19 x 09 Petrarca Padova

Clube Cidade Jogos Pontos Valorugby Emilia Reggio Emilia 5 21 Calvisano Calvisano 5 21 Fiamme Oro Roma 5 21 Rovigo Rovigo 5 21 Petrarca Padova 5 19 Mogliano Mogliano Veneto 5 19 San Donà San Donà di Piave 5 11 Viadana Viadana 5 7 I Medicei Florença 5 6 Lyons Piacenza 5 4 Colorno Colorno 5 2 Lazio Roma 5 1

- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.