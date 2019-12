ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de ano no Guinness PRO14 é igual a clássicos nacionais na Irlanda, Gales, Escócia e Itália sempre! Só jogaços entre grandes rivais e desta vez Edinburgh, Scarlets e Leinster foram os grandes destaques.

Na Irlanda, o Leinster manteve sua incrível invencibilidade na atual temporada e, mesmo sem Jonny Sexton, derrotou o seu maior rival, o Munster, por 13 x 06, em plena Limerick, com o Thomond Park (casa do Munster) fervendo. O jovem pilar Ed Byrne marcou o único try do jogo logo aos 6′ para o Leinster. O Munster reagiu, dominou o fim do jogo, mas com Ross Byrne bem nos penais e a defesa azul perfeita – com destaque para a poderosa performance do jovem oitavo Caelan Doris – o time de Dublin falou mais alto.



No outro embate irlandês, o Ulster venceu o Connacht bem por 35 x 03 e se manteve entre os melhores da liga.



Na Escócia, o dérbi nacional entre Glasgow e Edinburgh desta vez foi em Edimburgo e a briga pela 1872 Cup esquentou com o Edinburgh dando o troco com relação à derrota da semana passada, igualando a série (que terá o terceiro e último jogo entre os dois times na rodada final). Com mais de 27 mil torcedores em Murrayfield, Edinurgh triunfou por 29 x 19, em um jogaço de 3 tries para cada lado, que terminou com o ponta Darcy Graham marcando o try decisivo para o time da casa.



Já em Gales os olhares se voltaram para o grande clássico do sudoeste entre os vizinho e eternos rivais Scarlets e Ospreys. O jogo foi em Llanelli e o resultado foi histórico para o time da casa, o Scarlets: 44 x 00 para cima do Ospreys, que vai se afundando na temporada. Show de 6 tries sem resposta, com Ryan Conbeer e Steff Evans cruzando o in-goal duas vezes.



No clássico do sudeste, o Cardiff Blues derrotou o Dragons, que vai mostrando melhoras na temporada. Vitória azul por 16 x 12, com Lewis-Hughes marcando o único try de Cardiff logo aos 10′. O Dragons respondeu com 2 tries, mas as penalidade decidiram a peleja a favor dos Blues.



Por fim, na Itália, mesmo jogando boa parte da partida com 14 homens, o Benetton Treviso venceu o Zebre no dérbi nacional bastante agitado. 36 x 25 para o time do Vêneto, com o hooker Faiva sendo o nome do jogo com um hat-trick (3 tries) para os Leões da Benetton. Jogo de 6 tries a 4 para os donos da casa.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Munster 06 x 13 Leinster

Edinburgh 29 x 19 Glasgow Warriors

Benetton Treviso 36 x 25 Zebre

Ulster 35 x 03 Connacht

Scarlets 44 x 00 Ospreys

Cardiff Blues 16 x 12 Dragons

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 9 42 Ulster Irlanda Belfast 9 31 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 7 21 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 9 19 Dragons Gales Newport 9 14 Zebre Itália Parma 9 9 Ospreys Gales Swansea 9 8 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 9 30 Edinburgh Escócia Edimburgo 9 29 Scarlets Gales Llanelli 9 27 Connacht Irlanda Galway 9 25 Cardiff Blues Gales Cardiff 9 23 Benetton Treviso Itália Treviso 9 23 Kings África do Sul Porto Elizabeth 7 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Colorno 25 x 22 Lazio

Calvisano 23 x 10 Mogliano

Valorugby Emilia 24 x 18 Petrarca Padova

Fiamme Oro 36 x 35 Lyons Piacenza

Rovigo 31 x 10 Viadana

San Doná 17 x 07 I Medicei

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 7 31 Valorugby Emilia Reggio Emilia 7 30 Calvisano Calvisano 7 30 Fiamme Oro Roma 7 26 Petrarca Padova 7 24 Mogliano Mogliano Veneto 7 19 San Donà San Donà di Piave 7 15 Colorno Colorno 7 10 Viadana Viadana 7 9 Lyons Piacenza 7 7 I Medicei Florença 7 6 Lazio Roma 7 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.