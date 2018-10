ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 – a liga europeia-africana – viveu um fim de semana de grandes clássicos nacionais na Irlanda e em Gales e os destaques foram as empolgantes vitórias de Leinster e Scarlets sobre Munster e Ospreys, respectivamente.

Dono da segunda melhor campanha, o Leinster recebeu o Munster para o superclássico irlandês diante de mais de 50 mil torcedores no Aviva Stadium de Dublin. Foi um jogo de alto padrão, apesar do Leinster ter poupado vários nomes – entre eles Sexton – pensando na largada da Copa Europeia. O ponta neozelandês fez os 2 tries do Leinster, ao passo que Beirne, Stander e Mathewson cruzaram o in-goal para o Munster. O triunfo azul foi garantido pelios pés do abertura Byrne. 30 x 22.

No outro dérbi irlandês, o Connacht bateu o Ulster e confirmou o mau momento do time da Irlanda do Norte. 22 x 15 em Belfast com Bundee Aki marcando o try crucial do jogo para a vitória dos visitantes aos 72′. Foi a primeira vitória fora de casa do Connacht no ano.



Já em Gales, os Scarlets receberam os vizinhos Ospreys no maior clássico do país e triunfaram por 20 x 17 em um jogo de triar o fôlego, que teve McNicholl e Patchell marcando os tries dos vermelhos e Allen, George North Morgan anotando para os visitantes. Na conta final, Halfpenny chutou mais 2 penais e garantiu a festa dos Scarlets em Llanelli.

Em Newport, o dérbi do Sudeste de Gales teve o Cardiff Blues vencendo fora de casa os Dragons por 23 x 15, com Owen Lane marcando 2 tries cruciais para o time da capital.



Entre os demais jogos, o Glasgow Warriors foi o destaque por manter a melhor campanha da competição com vitória por 36 x 08 sobre os italianos do Zebre, em jogo de 5 tries na Escócia.



A festa foi completa para os escoceses, com o Edinburgh também vencendo, em triunfo de 37 x 21 sobre os Cheetahs, únicos que ainda não venceram. Bill Mata foi destaque fazendo um belo try para os escocese – 1 dos 4 sobre os sul-africanos.



Por fim, o Benetton Treviso venceu o Kings e recolocou a Itália no caminho da vitória. Tranquilos 28 x 05 dos verdes sobre os sul-africanos, com os 2 tries dos donos da casa saindo no comecinho, com Bigi e Duvenage.



Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Edinburgh 37 x 21 Cheetahs

- Continua depois da publicidade -

Glasgow Warriors 36 x 08 Zebre

Ulster 15 x 22 Connacht

Scarlets 20 x 17 Ospreys

Dragons 15 x 23 Cardiff Blues

Leinster 30 x 22 Munster

Benetton Treviso 28 x 05 Kings

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 6 25 Ospreys Gales Swansea 6 18 Cardiff Blues Gales Cardiff 6 17 Munster Irlanda Limerick/Cork 6 15 Connacht Irlanda Galway 6 15 Zebre Itália Parma 6 10 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 6 5 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 6 24 Scarlets Gales Llanelli 6 19 Benetton Treviso Itália Treviso 6 16 Edinburgh Escócia Edimburgo 6 16 Ulster Irlanda Belfast 6 16 Dragons Gales Newport 6 9 Kings África do Sul Porto Elizabeth 6 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;