ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 – a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul – foi marcado neste fim de semana por clássicos irlandeses, que mantiveram Leinster e Munster na ponta da tabela.

O Leinster segue como o único invicto ao atropelar fora de casa o Connacht, 42 x 11, mesmo ainda poupando a maioria dos nomes do Mundial. Já o Munster triunfou sobre o Ulster: 22 x 16, com try decisivo de Conway.





Subida também para os escoceses, com o Glasgow batendo os italianos do Zebre, 31 x 07, e com o Edinburgh se impondo sobre os galeses do Dragons, 20 x 07.





Rodada positiva ainda para dois galeses: Scarlets e Cardiff Blues. Os Scarlets superaram os italianos do Benetton Treviso em duro embate de 20 x 17, em uma batalha final entre Tommaso Allan e Dan Jones em penais, com o galês arrematando o da vitória no fim. Já os Blues fizeram 30 x 17 sobre os sul-africanos do Cheetahs, em grande estilo.





A grande zebra da jornada foi a derrota em casa dos galeses do Ospreys diante dos sul-africanos do Kings por 16 x 14, em raro momento de celebração para o time de Port Elizabeth.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

- Continua depois da publicidade -

Scarlets 20 x 17 Benetton Treviso

Munster 22 x 16 Ulster

Cardiff Blues 30 x 17 Cheetahs

Zebre 07 x 31 Glasgow

Ospreys 14 x 16 Kings

Edinburgh 20 x 07 Dragons

Connacht 11 x 42 Leinster

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 6 29 Ulster Irlanda Belfast 6 20 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 6 17 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 6 15 Dragons Gales Newport 6 9 Ospreys Gales Swansea 6 6 Zebre Itália Parma 6 2 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 6 24 Scarlets Gales Llanelli 6 21 Edinburgh Escócia Edimburgo 6 19 Connacht Irlanda Galway 6 19 Benetton Treviso Itália Treviso 6 12 Cardiff Blues Gales Cardiff 6 10 Kings África do Sul Porto Elizabeth 6 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 4 19 Rovigo Rovigo 4 17 Valorugby Emilia Reggio Emilia 4 16 Fiamme Oro Roma 4 16 Calvisano Calvisano 4 16 Mogliano Mogliano Veneto 4 15 San Donà San Donà di Piave 4 10 Viadana Viadana 4 6 Lyons Piacenza 4 4 Colorno Colorno 4 2 Lazio Roma 4 1 I Medicei Florença 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.