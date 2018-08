O Guinness PRO14 vai começar amanhã! É a antiga Liga Celta, que se tornou uma verdadeira liga atlântica, envolvendo time de 5 países: Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul.

Grandes potências europeias estarão em campo em um das grandes ligas do planeta oval. Hora de saber mais o que esperar da edição 2018-19 do PRO14.

Fórmula

O PRO14 tem 14 times: 4 da Irlanda, 4 de Gales, 2 da Escócia, 2 da Itália e 2 da África do Sul;

Os 14 times foram divididos em 2 conferências com 7 equipes cada sendo: 2 irlandeses, 2 galeses, 1 escocês, 1 italiano e 1 sul-africano por grupo;

Cada equipe fará na temporada regular 21 partidas, sendo: 12 jogos dentro de sua conferência, enfrentando 2 vezes cada time da chave; 7 jogos contra times da outra conferência, isto é, 1 jogo contra cada time; 2 clássicos extras, enfrentando mais 2 vezes times de seu país que estejam na outra conferência. Os irlandeses e os galeses enfrentaram os outros dois times de seus países que estão na conferência oposta, totalizando 2 jogos contra cada rival local; Escoceses, italianos e sul-africanos acabarão fazendo mais 2 jogos contra o mesmo rival local, totalizando 3 partidas entre os dois times desses países; Os jogos da temporada regular vão de 31 de agosto a 27 de abril de 2019;

O primeiro colocado de cada conferência avançará diretamente às semifinais;

O segundo e o terceiro colocados avançarão às Repescagens para as Semifinais, onde serão definidos os outros 2 semifinalistas. Esses jogos serão nos dias 3 e 4 de maio;

As semifinais serão nos dias 17 e 18 de maio e a grande final ocorrerá no dia 25 de maio, em campo já definido: o Celtic Park, em Glasgow, na Escócia;

Os 6 primeiros colocados garantirão vaga na Champions Cup europeia;

Além disso, os quartos colocados de cada conferência se enfrentarão valendo a 7ª vaga do PRO14 na Champions Cup;

As equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup. Caso alguma delas esteja entre as 6 melhores da liga, o próximo time europeu na classificação da conferência herdará vaga na Champions Cup;

Favoritos

O atual campeão do PRO14 é o atual campeão europeu, o Leinster, da Irlanda, que abocanhou todos os times na temporada passada e segue como o grande favorito ao caneco de 2018-19.

Na sua perseguição estarão o Munster, a outra grande força irlandesa, o Scarlets, o melhor time galês do momento (campeão da liga em 2016-17) e o Glasgow Warriors, o melhor time escocês da atualidade. Mas outras forças correm por fora querendo um lugar ao sol, como o Ulster, da Irlanda do Norte, sempre sonhando alto, o Edinburgh, da Escócia, reforçado e prometendo mais, e o Ospreys, de Gales, velha potência que contratou para voltar ao protagonismo.

Cardiff Blues (Gales), Connacht (Irlanda) e Cheetahs (África do Sul) geram dúvidas se poderão brigar na parte de cima da competição. Treviso e Zebre, ambos da Itália, prometem nova evolução, ao passo que Dragons, de Gales, e Kings, da África do Sul, seguem apontados entre os mais fracos, apesar de ambos terem se reforçado com alguma qualidade. É esperar para ver!

1ª rodada

Dia 31/08 – Cardiff Blues x Leinster

Dia 31/08 – Ospreys x Edinburgh

Dia 31/08 – Zebre x Kings

Dia 01/09 – Connacht x Glasgow Warriors

Dia 01/09 – Munster x Cheetahs

Dia 01/09 – Ulster x Scarlets

Dia 01/09 – Dragons x Treviso

Equipes

Conferência A

Cardiff Blues

Gales

Cidade e estádio: Cardiff – Cardiff Arms Park (12.000 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: Nenhum

Títulos Europeus: 2 Challenge Cup (2010 e 2018) e 1 Copa Anglo-Galesa (2009)

2017-18: 8º colocado

2018-19: O Cardiff Blues evoluiu na temporada passada, mas ainda gera muita desconfiança de sua capacidade de luta na parte de cima da tabela. Sem Warburton, aposentado, o principal nome do time da capital de Gales é Anscombe, que será o cérebro do time. O americano Samu Manoa será o substituto de Warburton, mas poucos nomes foram acrescentados ao grupo. Chegar à Champions Cup já seria uma grande conquista.

Cheetahs

África do Sul

Cidade e estádio: Bloemfontein – Free State Stadium (48.000 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: Nenhum

2017-18: Eliminado na Repescagem para as Semifinais / 6º colocado na temporada regular

2018-19: Os Cheetahs alcançaram o mata-mata na temporada passada, mas perderam muitos nomes para 2018-19, como François Venter, Johan Goosen, Uzair Cassiem e Blommetjies, que eram essenciais ao time sul-africano. Muitos jogadores da base da Currie Cup foram promovidos e a tradição na revelação de bons jovens valores inspira os laranjas, mas a realidade é que a temporada será dura para os Cheetahs. Destaques para Ox Nche, pilar, Oupa Mohoje, terceira linha, e Rudy Paige, scrum-half, todos dos Springboks.

Connacht

Irlanda

Cidade e estádio: Galway – Galway Sportsground (8.000 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: 1 (2016)

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: 11º colocado

2018-19: Campeão surpreendentemente da liga em 2016, o Connacht dificilmente conseguirá tão cedo repetir aquele feito. A missão realista do menor dos times irlandeses é retornar à Champions Cup e, para isso, o time do técnico australiano Andy Friend manteve a base da temporada passada e apostou em poucas mas interessantes contratações, como o abertura australiano Kyle Godwin para fazer dupla com o excelente scrum-half irlandês Kieron Marmion e o poderoso centro Bundee Aki. Bom e barato é o segredo do time de Galway.

Glasgow Warriors

Escócia

Cidade e estádio: Glasgow – Scotstoun Stadium (7.300 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: 1 (2015)

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: Semifinalista – 1º colocado da temporada regular

2018-19: O neozelandês Dave Rennie é o treinador de grife de um dos candidatos a título, o Glasgow Warriors, que garantiu ao rugby escocês sua primeira conquista da liga em 2015 e segue ambicioso para 2018-19. Os Warriors têm a base da boa seleção escocesa, com algumas boa adições, como o ponta canadense DTH van der Merwe e o scrum-half australiano Nicky Frisby. O abertura Finn Russell deixou o grupo, mas isso não preocupa Rennie, já que o treinador aposta mais no jovem Adam Hastings para a camisa 10. A linha é estrelada, com Stuart Hogg, Tommy Seymour, Lee e Huw Jones, Peter Horne, Alex Dunbar, além do fijiano Nikola Matawalu. Já no pack estão Ryan Wilson, Tim Swinson, Jonny Gray, Fraser Brown, entre outros, mas o sentimento em Glasgow é de que os Warriors ainda precisam evoluir na parte da frente.

Munster

Irlanda

Cidades e estádios: Limerick – Thomond Park (26.200 lugares) / Cork – Irish Independent Park (8.000 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: 3 (2002, 2009 e 2011)

Títulos Europeus: 2 Champions Cup (2006 e 2008)

2017-18: Semifinalista / 4º colocado da temporada regular

2018-19: Segundo mais forte time irlandês, o Munster inicia trabalho novo com o treinador sul-africano Johann van Graan (que substitui Rassie Erasmus, agora nos Springboks), mas manteve sua base da temporada passada, liderado por Conor Murray, Chris Farrell e Keith Earls na linha, e dono de um poderoso pack com CJ Stander, Peter O’Mahony, John Ryan, além da principal contratação para 2018-19, o segunda linha Tadhg Beirne. A outra contratação é Joey Carbery, que chega para melhorar a criação e oferecer a Murray uma parelha de maior qualidade, ao passo que Simon Zebo foi a principal perda. O Munster anda não tem o elenco capaz de competir com seu rival Leinster, mas tem potencial para contrui-lo e a missão é de voltar a uma final.

Ospreys

Gales

Cidade e estádio: Swansea – Liberty Stadium (20.800 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: 4 (2005, 2007, 2010 e 2012)

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: 10º colocado

2018-19: A última temporada foi terrível para os Ospreys, que jogaram sempre na parte de baixo da tabela. O time mais vitorioso de Gales perdeu dois craques na criação, Rhys Webb e Dan Biggar, mas se reforçou com nomes como Aled Davies, Scott Williams e George North e não aceita nada menor que a parte de cima da tabela. Allen Clarke é o novo treinador com a missão de reerguer o time de Swansea Bay, que tem talentos e dezenas de nomes da seleção galesa que precisam voltar a render com a camisa da equipe. Liderança com Justin Tipuric, Dan Lydiate, Bradley Davies e Alun Wyn Jones, que formam um pack poderoso.

Zebre

Itália

Cidade e estádio: Parma – Stadio Sergio Lanfranchi (5.000 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: Nenhum

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: 12º colocado

2018-19: Sempre cotado para a lanterna da competição, o Zebre evoluiu na temporada passada com sua melhor campanha até hoje, com o técnico Michael Bradley fazendo o time italiano evoluir. Poucos nomes saíram de Parma e alguns bons nomes chegaram, como o fullback Edoardo Padovani e o jovem asa Giovanni Licata. A missão é subir mais um degrau e somar mais pontos que na temporada passada. Um passo de casa vez.

Conferência B

Benetton Treviso

Itália

Cidade e estádio: Treviso – Stadio Comunale di Monigo (5.000 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: Nenhum

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: 9º colocado

2018-19: O melhor italiano de 2017-18 foi o Benetton Treviso, que segue com o técnico Kieran Crowley, um dos responsáveis pelo crescimento do time. Treviso tem ambição de tentar chegar pela primeira vez ao mata-mata e mudou pouco seu elenco, sendo a base da seleção italiano. Um dos reforços foi o scrum-half sul-africano Dewaldt Duvenage, que promete fazer evoluir a criação do time jogando com o abertura Tommaso Allen. Mas a missão de melhorar com relação à temporada passada é muito complexa. Estabilidade já seria uma conquista.

Dragons

Gales

Cidade e estádio: Newport – Rodney Parade (8.700 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: Nenhum

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: 13º colocado

2018-19: O pior time galês há muito tempo, o Dragons tenta sair do inferno mas as perspectivas são baixas. O time de Newport foi o segundo pior de toda a liga na temporada passada e, apesar de algumas boas contratações, como o terceira linha Ross Moriarty e o hooker Richard Hibbard, o caminho parece árduo.

Edinburgh

Escócia

Cidade e estádio: Edimburgo – Murrayfield (67.000 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: Nenhum

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: Eliminado na Repescagem para as Semifinais / 5º colocado na temporada regular

2018-19: Edinburgh quer ser grande. O clube passou por uma mudança na identidade, alterando suas cores para s velhas cores usadas pela seleção da capital escocesa, azul e vermelho. As contratações foram boas e animam o técnico inglês do time, Richard Cockerill, de vasto e vitorioso currículo no comando do Leicester Tigers. John Barclay chega ao Edinburgh para a terceira linha, junto do scrum-half Henry Pyrgos, do abertura neozelandês Simon Hickey e do centro argentino Juan Pablo Socino. Edinburgh está mais sólido e pronto para o passo adiante: voltar ao mata-mata.

Kings

África do Sul

Cidade e estádio: Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay Stadium (48.400 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: Nenhum

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: 14º colocado

2018-19: Pior time de toda a liga na temporada passada, o Kings tenta encontrar um rumo. O oitavo Dries van Schalkwyk segue sendo o líder do time e algumas contratações animal, como o ponta Bjorn Bassom e o scrum-half Sarel Pretorious. O time de Port Elizabeth precisa de uma temporada com vitória e alguma alegria a seu torcer, longe da lanterna, para ter um projeto viável de longo prazo no PRO14. Caso contrário, a viabilidade da equipe será colocada em pauta.

Leinster

Irlanda

Cidade e estádio: Dublin – RDS Arena (18.500 lugares) e Aviva Stadium (51.200 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: 5 (2002, 2008, 2013, 2014 e 2018)

Títulos Europeus: 4 Champions Cup (2009, 2011, 2012 e 2018) e 1 Challenge Cup (2013)

2017-18: Campeão / 2º colocado na temporada regular

2018-19: Melhor time da Europa. Não é exagero chamar assim o Leinster, do técnico Leo Cullen, maior favorito ao título do PRO14 mais uma vez e base da poderosa seleção irlandesa. A equipe de Dublin é poderosa em todas as posições, mas teve algumas baixas com as aposentadorias de Jamie Heaslip e Isa Nacewa. O elenco da temporada passada já tinha as peças de reposição e a contração para 2018-19 foi o centro australiano Joe Tomane, que só enriquecerá uma linha que conta com Jonny Sexton, Garry Ringrose, Robbie Henshaw, Rob Kearney, entre outros. O único ponto fraco está na camisa 9, que ainda gera dúvidas. O pack, por outro lado, é quase perfeito com Cian Healy, Tadhg Furlong, Jack McGrath, Scott Fardy, James Ryan, Devin Toner, Dan Leavy, Sean O’Brien, Josh van der Flier… só craques!

Scarlets

Gales

Cidade e estádio: Llanelli – Parc y Scarlets (14.800 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: 2 (2004 e 2017)

Títulos Europeus: Nenhum

2017-18: Semifinalista / 3º colocado na temporada regular

2018-19: O técnico neozelandês Wayne Pivac construiu um time poderoso em Llanelli, transformado os Scarlets na mais poderosa equipe galesa. Mas esta é a última temporada de Pivac comandando o time (pois assumirá a seleção de Gales após a Copa do Mundo) e ganhar mais uma vez o PRO14 é a missão de despedida. Os Scarlets perderam alguns bons nomes, como Tadhg Beirne, John Barclay, Aled Davies e Scott Williams, mas trouxeram algumas boas peças novas, como Hildago-Clyne para a camisa 9, Blommetjies para a camisa 15 e Uzair Cassiem para a terceira linha. Nomes confiáveis como Leigh Halfpenny, Hadleigh Parkes, Steff Evans, Jonathan Davies, Rhys Patchell, Gareth Davies, na linha, Aaron Shingler, Jake Ball e Rob Evans, no pack. Para voltar a brigar pelo título, os galeses precisam evoluir no jogo de contato, já que com a bola em mãos são irresistível Eis a missão de Pivac.

Ulster

Irlanda do Norte



Cidade e estádio: Belfast – Kingspan Stadium (18.100 lugares)

Títulos da Liga Celta/PRO14: 1 (2006)

Títulos Europeus: 1 Champions Cup (1999)

2017-18: 7º colocado

2018-19: O Ulster vem decepcionando sua torcida depois de alguns anos flertando com títulos que não vieram. O representante da Irlanda do Norte trocou de treinador, com a chegada de Dan McFarland, que terá a missão de por ordem na casa e devolver o time de Belfast ao mata-mata com esperanças de voos maiores no futuro. O elenco mudou com as perdas de Tommy Bowe, Andrew Trimble (aposentados) e Charles Piutau. Henry Speight foi a aposta para o fundo do campo, para jogar junto do genial Stockdale. Jordi Murphy foi o outro aporte para jogar com Chris Henry, Iain Henderson e Rory Best em um competente pack. Mas muito ainda precisa ser feito para o Ulster virar um real competidor a título. A pressão é um problema para isso.

Lista de campeões da Liga Celta/PRO14:

5 títulos – Leinster (Irlanda)

4 títulos – Ospreys (Gales)

3 títulos – Munster (Irlanda)

2 títulos – Scarlets (Gales)

1 título – Connacht (Irlanda), Glasgow Warriors (Escócia) e Ulster (Irlanda)

Títulos por país

10 títulos – Irlanda

6 títulos – Gales

1 título – Escócia