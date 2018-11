ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 está a todo vapor! A liga que reúne equipes de 5 países (Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul) chegou nesse fim de semana à sua 8ª rodada, com festa na Escócia e na Irlanda, que tiveram todos os seus times vencendo.

PRO14 chega ao Brasil pela FLO RUGBY

Uma das novas estrelas no cenário do streaming mundial com sua aposta em produção de conteúdo original e transmissão de esportes globais, a FloSports chega ao Brasil para oferecer ao público sua ampla gama de modalidades que incluem Rugby!

A FloRugby está já disponível para o público brasileiro oferecendo as transmissões ao vivo do PRO14. Os pacotes – que incluem todos os demais esportes (lutas, atletismo, futebol, futebol americano, vôlei e outros) – vão de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual). Curtiu? Clique aqui, conheça mais e assine já!

Giro pela rodada!

A liderança da Conferência A é do Glasgow Warriors, que foi a Swansea e derrotou os galeses do Ospreys em duelo direto pela parte de cima da chave. Os donos da casa marcaram cedo o primeiro try com Cracknell, mas o fijiano Matawalu brilhou e cravou 2 tries logo na sequência para os Warriors, virando o placar. O show de Matawalu seguiu no segundo tempo marcando o terceiro try dos escoceses, aos 48′, apanhando belo chute e dando um passo decisivo rumo à vitória. Nick Grigg marcou o quarto try, aos 58′, assegurando o triunfo, e no fim os Ospreys reduziram com try de Dirksen. 29 x 20 para Glasgow.



A Escócia fez festa completa com o Edinburgh vencendo também. E foi triunfo contra gente grande, despachando o forte Scarlets, de Gales, por 31 x 21. Tom Brown e Bill Mata foram os nomes do jogo para os escoceses, com 2 tries cada. Mas foi o try de Schoeman, aos 59′, na força do pick and go, que encaminhou o triunfo.



O líder da Conferência B é o Leinster, mas que, desfalcado pela seleção irlandesa, sofreu para derrotar os Kings em Port Elizabeth, na África do Sul. Jogo eletrizante de 38 x 31 para os azuis, em duelo de 50% de posse de bola para cada lado, mas com os irlandeses prevalecendo com 6 tries a 5 e por conta dos 4 cartões amarelos mostrados aos Kings.



O Munster também venceu em viagem à África do Sul, triunfando sobre os Cheetahs também no aperto. E a vitória do Munster foi ainda mais dramática, sendo conquistada com um try no último minuto do fullback Mike Haley, jogando um banho de água fria sobre o time laranja, que reagia brilhantemente no segundo tempo. 30 x 26 em Bloemfontein.



O Ulster, por sua vez, venceu na Itália o Benetton Treviso por suados 15 x 10, em jogo que os italianos cruzaram o in-goal com Faiva logo aos 2′, em maul demolidor. O time da Irlanda do Norte reagiu apenas no segundo tempo e conseguiu os tries da vitória com Reidy e Herring.



O Connacht completou o fim de semana vitorioso do rugby irlandês derrotando em casa os galeses do Dragons por tranquilos 33 x 12, após folgados 26 x 00 no primeiro tempo. Jogo de 5 tries para o time de Galway.



Por fim, o único time de outra nacionalidade a vencer na jornada foi o Cardiff Blues, de Gales, que bateu em casa os italianos do Zebre por avassaladores 37 x 00. Jogo de 5 tries para os Blues, que homenagearam no fim o ídolo Gethin Jenkins, que se aposentou. Primeira linha, Jenkins chutou desajeitado a última conversão do jogo. Ele errou, mas não foi mal.



O PRO14 terá uma pausa agora para os amistosos internacionais e retornará no dia 23 de novembro.



Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Cheetahs 26 x 30 Munster

Kings 31 x 38 Leinster

Cardiff Blues 37 x 00 Zebre

Connacht 33 x 12 Dragons

Benetton Treviso 10 x 15 Ulster

Ospreys 20 x 29 Glasgow Warriors

Edinburgh 31 x 21 Scarlets

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 8 32 Munster Irlanda Limerick/Cork 8 24 Ospreys Gales Swansea 8 23 Cardiff Blues Gales Cardiff 8 22 Connacht Irlanda Galway 8 21 Zebre Itália Parma 8 15 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 8 11 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 8 34 Ulster Irlanda Belfast 8 25 Scarlets Gales Llanelli 8 24 Edinburgh Escócia Edimburgo 8 21 Benetton Treviso Itália Treviso 8 17 Kings África do Sul Porto Elizabeth 8 11 Dragons Gales Newport 8 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;