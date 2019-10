ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, está com tudo, tendo realizado em meio à Copa do Mundo sua terceira rodada, mesmo sem os atletas das seleções.

Um dos times menos desfalcados é o Cheetahs, da África do Sul, que está aproveitando o momento para somar pontos e segue com 100%, com 3 vitórias bonificadas em 3 jogos. Desta vez, o time de Bloemfontein simplesmente atropelou o gigante irlandês Munster por 40 x 16. O outro gigante da Irlanda, o Leinster, atual campeão, vai mostrando profundidade em seu elenco que venceu com contundência os escoceses do Edinburgh, 40 x 14, e segue igualmente 100%. Os dois lideram a Conferência A.

Na Conferência B a liderança é dos irlandeses do Scarlets, que triunfaram desta vez contra os italianos do Zebre, 54 x 10.

Sale, Harlequins, Exeter e Saracens nas finais da Premiership Cup

Também chegou ao fim a fase de grupos da Copa da Inglaterra (Premiership Rugy Cup). Sale Sharks, Harlequins, Exeter Chiefs e Saracens estão garantidos nas semifinais. O destaque da última rodada foi o clássico de Londres que terminou com vitória do Harlequins por 31 x 28 sobre o Saracens, assegurando a primeira posição do Grupo 2 aos Quins. Porém, os Sarries se classificaram às semifinais como os melhores 2ºs colocado, ficando atrás do Sale Sharks no Grupo 1. A semana foi de clássicos regionais, opondo times de grupos diferentes para fechar a fase de grupos com 4 jogos por equipe.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Cheetahs 40 x 16 Munster

Dragons 14 x 38 Connacht

Leinster 40 x 14 Edinburgh

Scarlets 54 x 10 Zebre

Kings 17 x 42 Ulster

Glasgow 17 x 13 Cardiff

Ospreys 24 x 20 Benetton

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Cheetahs África do Sul Bloemfontein 3 15 Leinster Irlanda Dublin 3 15 Ulster Irlanda Belfast 3 11 Dragons Gales Newport 3 5 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 3 5 Ospreys Gales Swansea 3 5 Zebre Itália Parma 3 1 Conferência B Scarlets Gales Llanelli 3 13 Connacht Irlanda Galway 3 10 Munster Irlanda Limerick/Cork 3 10 Edinburgh Escócia Edimburgo 3 9 Cardiff Blues Gales Cardiff 3 6 Benetton Treviso Itália Treviso 3 2 Kings África do Sul Porto Elizabeth 3 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Premiership Rugby Cup – Copa da Inglaterra

Gloucester 24 x 26 Bath

Exeter Chiefs 42 x 19 Bristol Bears

Leicester Tigers 22 x 31 Northampton Saints

London Irish 22 x 27 Sale Sharks

Saracens 28 x 31 Harlequins

Wasps 39 x 06 Worcester Warriors

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Sale Sharks Salford (Manchester) 4 19 Saracens Londres 4 14 Wasps Coventry 4 12 Northampton Saints Northampton 4 8 Grupo 2 Harlequins Londres 4 14 Bristol Bears Bristol 4 9 London Irish Reading 4 8 Gloucester Gloucester 4 5 Grupo 3 Exeter Chiefs Exeter 4 15 Leicester Tigers Leicester 4 10 Bath Bath 4 10 Worcester Warriors Worcester 4 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e o melhor 2º colocado geral avançarão às semifinais;

- As equipes fazem 3 jogos contra as demais equipes do mesmo grupo e 1 clássico contra alguma equipe de outro grupo.

Semifinais – 31/01 a 0/02

Sale Sharks x Saracens, em Salford

Exeter Chiefs x Harlequins, em Exeter

VÍDEOS