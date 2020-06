Em busca de união em tempos de distanciamento físico, a Comissão Técnica do Feminino Juvenil da FGR juntou-se para promover um grupo de WhatsApp denominado Coach Feminino Juvenil RS. O projeto tem como objetivo integrar os treinadores da categoria através de um canal de comunicação ativo na qual os mesmos poderão compartilhar ideias e alinhar critérios. Além disso, a comissão também fará reuniões esporádicas online para abordar tópicos relevantes para o desenvolvimento da categoria no Estado de acordo com a demanda dos treinadores. Para participar os interessados devem:

1) Ser treinador(a) da categoria feminina juvenil (atletas nascidas a partir de 2001) ou possuir interesse em trabalhar com a mesma;

2) Preencher o formulário (CLIQUE AQUI) e entrar no link do Grupo de WhatsApp, disponível ao finalizar do form, onde serão feitas as comunicações.

“Essa ótima iniciativa vem de encontro às atividades que o CT já participa junto à CBRu, contudo, focada e adaptada para o Rio Grande do Sul. O fato dos seus componentes acompanharem a categoria no Estado há anos garante que o conhecimento será condizente com a realidade local” comenta Ana Ripoll, Coordenadora do Feminino FGR, e reitera: “Atualmente vivemos a inversão da pirâmide etária no rugby feminino local. Tínhamos disputando o CGR 7s oito equipes adultas e nenhuma juvenil em 2017 e, em 2019, terminamos o ano com 3 equipes adultas e 4 equipes juvenis. O foco hoje é o juvenil, mas, futuramente, a ideia é que esse grupo de treinadores seja ampliado para garantir a continuidade do desenvolvimento do rugby feminino infantil-juvenil-adulto no RS”.

O cronograma do Projeto será divulgado tão logo iniciarem as atividades no grupo Coach Feminino Juvenil RS. A primeira reunião está prevista para a semana do dia 22 de Junho, com data e horário a confirmar.

Contato: feminino@fgrugby.com.br

TEXTO: FEDERAÇÃO GAÚCHA DE RUGBY