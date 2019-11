Cerca de 600 crianças da rede municipal de ensino de São Paulo estão participando do projeto “Um Só Caminho”, que oferece oficinas de rugby uma vez por semana, durante as aulas de educação física.

Para celebrar o sucesso do projeto, o CERET vai receber, no próximo dia 27 de novembro, um grupo de 320 crianças de 8 a 14 anos que vão participar de partidas de rugby nos campos do clube no Tatuapé.

Criado pelo educador físico Thiago Navarro, o projeto nasceu no espaço de coworking da vereadora Janaína Lima (NOVO-SP), que abre as portas do seu gabinete para apoiar projetos que tragam benefícios para a cidade. “Conectamos o Thiago com o poder Executivo e conseguimos viabilizar, sem dinheiro público, aulas de rugby que estão mudando a vida de meninos e meninas de escolas públicas da cidade”, conta a vereadora.

Nas aulas, são trabalhados valores como trabalho em equipe, respeito os colegas e o combate a violência verbal e física. “Desde que começamos, vejo transformações enormes no comportamento desses jovens. O esporte ensina valores essenciais para o desenvolvimento social das crianças de uma forma lúdica e divertida”, explica Thiago Navarro.

- Continua depois da publicidade -

O projeto “Um Só Caminho” atende atualmente duas escolas da Zona Leste de SP: EMEF Assad Abdalla, no Jardim Maringá (Vila Matilde), e EMEF Leonor Mendes de Barros, na Vila Diva (Água Rasa).