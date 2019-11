A Copa do Mundo de 2019 acabou, mas a próxima Copa do Mundo já tem sede: em 2023 a França será a sede!

Os franceses terão 9 cidades-sede:

– Paris/St. Dennis – Stade de France – 81 mil lugares

– Marselha – Stade Vélodrome – 67 mil lugares

- Continua depois da publicidade -

– Lyon – Parc Olympique Lyonnais – 59 mil lugares

– Lille – Stade Pierre-Mauroy – 50 ml lugares

– Bordeaux – Matmut Atlantique – 42 mil lugares

– St. Étienne – Stade Geoffroy Guichard – 41 mil lugares

– Nantes – Stade de la Beaujoire – 38 mil lugares

– Nice – Allianz Riviera – 35 mil lugares

– Toulouse – Stadium de Toulouse – 33 mil lugares

Ano Sede Final Campeão Vice campeão 3º colocado 4º colocado 1987 Nova Zelândia e Austrália Nova Zelândia 29 x 9 França Nova Zelândia França Gales Austrália 1991 Cinco Nações Austrália 12 x 6 Inglaterra Austrália Inglaterra Nova Zelândia Escócia 1995 África do Sul África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia África do Sul Nova Zelândia França Inglaterra 1999 Cinco Nações Austrália 35 x 12 França Austrália França África do Sul Nova Zelândia 2003 Austrália Inglaterra 20 x 17 Austrália Inglaterra Austrália Nova Zelândia França 2007 França África do Sul 15 x 6 Inglaterra África do Sul Inglaterra Argentina França 2011 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 x 7 França Nova Zelândia França Austrália Gales 2015 Inglaterra Nova Zelândia 34 x 17 Austrália Nova Zelândia Austrália África do Sul Argentina 2019 Japão África do Sul 32 x 12 Inglaterra África do Sul Inglaterra Nova Zelândia Gales 2023 França - - - - - 2023 França - - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5º a 8º lugares (Quartas de final) Nova Zelândia 3 1 2 1 1 África do Sul 3 0 2 0 2 Austrália 2 2 1 1 2 Inglaterra 1 3 0 1 3 França 0 3 1 2 2 Gales 0 0 1 1 3 Argentina 0 0 1 1 2 Escócia 0 0 0 1 6 Irlanda 0 0 0 0 6 Fiji 0 0 0 0 2 Samoa 0 0 0 0 2 Canadá 0 0 0 0 1

[1] Em 1991 e 1999 a Copa do Mundo foi compartilhada pelas "Cinco Nações" europeias: França, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. A final de 1991 foi na Inglaterra e a final de 1999 em Gales;



[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;



[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid