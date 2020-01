A primeira partida em casa dos Pumas no The Rugby Championship 2020 já tem local definido. A Argentina receberá a África do Sul, campeã do mundo, pela primeira vez no Estadio San Juan del Bicentenario, que tem capacidade para 25 mil pessoas. O estádio recebeu jogos da Copa América de Futebol de 2011 e é casa do clube local de futebol San Martin.

San Juan é uma cidade cuja região metropolitana tem ao redor de 500 mil habitantes, localizando-se no oeste do país, próxima de Mendoza e famosa também pela produção de vinho.

O jogo entre Pumas e Springboks será no dia 15 de agosto. Antes, em julho, a Argentina receberá dois amistosos contra a França e um contra a Itália, mas ainda não foram definidos os locais das partidas. Também não foram ainda anunciados os palcos para os jogos contra All Blacks e Wallabies pelo Rugby Championship.