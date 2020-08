Tempo de leitura: 27 minutos

ARTIGO OPINATIVO – O designer Liam Placente (@liamp_design), com a ajuda de João Carozi (Pacto Mackenzie), analisou o mundo das camisas de rugby para o Portal. Quais você gosta mais?

Enquanto a ovalada não volta a rolar aqui no nosso Brasil, não é novidade que países do mundo todo estão retornando gradualmente às suas atividades, Nova Zelândia e Austrália com seus respectivos Super Rugby já possuem até torcida. Inglaterra e Pro14 voltaram ultimamente a passos de bebe. O campeonato francês está na eminência de retorno e até o Campeonato Russo já está rolando a mais de 1 mês.

Dentro do marasmo de entretenimento em diversos países, diversas empresas esportivas estão usando o momento como uma afiada jogada de marketing para lançamento de novos merchandisings para os fãs encomendarem e gastarem suas economias de pandemia para recebê-las dentro do conforto de suas casas.

Com esse momento em mente e sabendo que como eu, existem vários BRs que são apaixonados por colecionar camisas do mundo todo, criei esse artigo TOTALMENTE OPINATIVO, ou seja, minha opinião especializada, sobre os lançamentos de novos uniformes de Rugby para temporada 2020/21. Tenham total liberdade de discordar, argumentar e até lembrar boas e más camisas que vocês já viram por aí, escreva nos comentários.

Tentei ser bem abrangente, pegando as principais ligas do mundo, menos times Brasileiros, já que não tivemos tempo de início si quer dos estaduais.

As Melhores:

Seleções:

Irlanda e Maori All Blacks

A menos de 1 semana a fornecedora Canterbury lançou as novas camisas Casa e Fora da seleção que representa a Irlanda e Irlanda do Norte no Rugby mundial. Podemos hoje dizer que a empresa neozelandesa é a maior referência na produção de material do esporte no mundo, não é atoa que algumas das maiores seleções e clubes do mundo a usam. (Inglaterra a pouco tempo fechou contrato saindo dela para usar a NUNCA antes usada no mundo do rugby, UMBRO. Podemos ter surpresas desagradáveis pela frente).

Essa camisa com certeza é uma bela surpresa. Geralmente grandes empresas fazem camisas dentro de TEMPLATES pra muitos times (quando possuem um modelo, só mudam as cores e colocam o logo do time no peito, sendo todos bem genéricos).

Nessa vimos que a empresa teve trabalho de fazer um grafismo no dorso com detalhes pretos que deixaram um ar mais ousado na camisa sempre verde lisa dos irlandeses, porém ainda sim é uma camisa com classe. O logo da equipe é feita com a famosa tecnologia de impressão 3D que a Canterbury usa nos uniformes dos times de 1º escalão. Bom jeito de descobrir se sua camisa da cânter é falsificada, veja o logo, está bordado ou coladinho? Tenho más notícias pra você.



Desde que os Maoris vieram em 2018 para o Brasil, suas camisas de extremo detalhismo e bom gosto caíram no gosto dos rugbiers tupiniquins, não é pra menos. As vezes parece que a Adidas se esforça mais nos uniformes dos Maoris do que de sua seleção principal.

Essa é outra que lançou a pouco tempo, porém não é visto muita propaganda dela. Uma pena. Como Designer de 1ª formação, fico “viajando” em suas formas e pensando quanto tempo o profissional de arte gastou nessa estampa, para talvez tomar um “não, refaça” do diretor da empresa.

O vermelho sangue mais opaco no punho da o contraste perfeito para mais uma obra de arte sobre tecido dos kiwis.



Blues (Parley Shirt)

Limitei o Super Rugby às ligas Aotearoa e AU, já que os Jaguares argentinos e Sunwolves do Japão rescindiram devida a pandemia, além dos Sul africanos ainda não voltarem a jogar pelo estado mais delicado da quarentena no país.

E em uma breve análise tive que tirar o chapéu novamente para Adidas, que fez para cada time neozelandês uma camisa número 2 intitulada de Parley (Camisas azuis, feitas em sua constituição de plástico reciclado tirado do mar), sim, até Crusaders e Chiefs que não tem azul nos uniformes agora possuem uma vestimenta celeste.

Todas tem sua beleza própria, com lindos padrões, mas fiquei com a camisa parley dos Blues, primeiro por que as cores base da equipe já abraçam a ideia melhor, segundo pois a camisa branca com pequenos detalhes gráficos azul-bebê simulando pincéis da um toque especial nessa camisa, que ao vivo em jogo, brilha mais que as outras. Da gosto ver Ioane fazendo trys com ela, e confesso que acreditei bastante no titulo do time de Auckland, mas não veio.

Feels good to get our first win under the Forsyth Barr roof! Thanks to a tough @Highlanders team on a great match👏 Looks like we need an extra seat on the flight home too! 🏆💙#BluesAllDay #BluesTogether #HIGvBLU pic.twitter.com/SkoWxQDxy7 — The Blues (@BluesRugbyTeam) August 2, 2020



Premiership

Saracens (Camisa 2)

Aqui temos um ponto interessante, como representante inglês escolhi a camisa do gigante londrino, mas não do time masculino que hoje amarga o destino de ir ano que vem para série B por ter quebrado a regra de teto salarial da Premiership. Mas sim a camisa away feita pela Nike que o time feminino usa. É, infelizmente nem todos sabem, más o Saracens possuí um time de 15s feminino FORTÍSSIMO que hoje desponta na liderança da Tyrrells Premier 15s, elite do rugby para mulheres inglês. Na foto vemos Vicky “Fleeto” Fleetwood, asa dos Sarries, campeã mundial e jogadora da seleção inglesa de quinze. Que tacleadora!.

Voltando para o uniforme, a simplicidade do uniforme que possuí apenas linhas diagonais dando uma tonalidade extra ao Vermelho-magenta que predomina, faz as londrinas não só amassar os adversários, mas fazer isso com estilo.



PRO14:

Glasgow Warriors – Escócia (Camisa 1 e 2)

Sou suspeito para falar das camisas idealizadas pela Macron, a empresa italiana raramente falha nos seus designs, e aqui não foi diferente. Mesmo com a troca recente duvidosa do logo da equipe da maior cidade escocesa, eles conseguiram fazer dois conjuntos sóbrios, bonitos para jogar um touch com a galera ou dar um passeio casual pela Buchanan Street no centro, (no inglês escocês lê-se o CH como K, sim, o monstro do lago ness lá se chama Loch Ness Monster, “LOKE NESS). Mas diria pra evitar ir com essas camisas para algum pub na cidade, já fui barrado por seguranças por estar com a camisa do clube que jogava na Espanha, como dito pelo segurança: “Aqui o pessoal briga muito por esporte.”

Ver essa foto no Instagram Our new kit is available now online and in-store from @scottishrugbystore Uma publicação compartilhada por Glasgow Warriors (@glasgowwarriors) em 2 de Set, 2019 às 4:00 PDT



Top 14:

Brive e Toulouse

Serei sincero, acho que a França é o país que possuí as camisas menos atrativas das ligas mundiais principais, então sofri um pouco para decidir essas 2, mas vamos lá.

Primeiramente a camisa número 2 do Brive, feita pela Adidas. A camisa é simples, porém os toque do dourado pouco saturado beirando um bronze, é muito bonito e destoa totalmente das camisas do resto dos franceses.

Essa lançou agora dia 24, feita pela Nike, que havia ficado umas temporadas longe do Toulouse, mas voltou mostrando por que essa parceria é tão benéfica. O uniforme negro com pequenos pontos em baixo relevo, somado as listras horizontais estilizadas e o silicone de aderência no peitoral, fazem dessa camisa uma das mais bonitas do ano, sem contar que o Patrocinador Peugeot e a Airbus (sabia que a sede da Airbus que faz aviões que tanto viajamos, fica em Toulouse-França?) não estragam o design, diferente de muitas que já vimos nessa lista.

Patrocinadores, por favor, sejamos sensatos ao estampar a camisa dos clubes!

🆕⚫️⚪️Une nouvelle saison, un nouveau défi. Découvrez le troisième maillot 2020/2021. Une tenue blanche et or, un clin d’oeil aux 110 ans du club ⭐️#WEARECAB pic.twitter.com/TFH44sgJkB — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) July 2, 2020



Américas – SLAR:

Ceibos (Camisa 2)

Essa venceu fácil, além do Campeonato Norte-Americano a meu ver, ter camisas de baixa qualidade estética, o SLAR (Super Liga de Rugby Sulamericana) nasceu já pecando bastante, sempre gostei das camisas argentinas da Flash, porém as camisas do Peñarol, Olimpia e Corinthians (avisei em um artigo a tempos atrás aqui no portal que fechar com o clube seria um erro, talvez tenha acertado) são demasiadamente simples e nada elaboradas, qualquer postulante a artista poderia fazer igual, nem pensando muito na do Selknam para não ficar triste de verdade.

Mas óbvio que nossos Hermanos foram um ponto fora da curva, usando da tecnologia de 2º escalão da Canterbury (não, esses modelos não tem logo 3D). O Ceibos já havia apresentado a camisa 1, vermelha e amarela lindíssima, e recentemente lançou a camisa 2 azul-marinho com vermelho-magenta. E que camisa linda, os detalhes de partículas acima, deixam um toque especial no uniforme, mesmo a onda de camisa com Degradê que monopolizou o esporte nos últimos anos já estar um pouco ultrapassada, essa camisa pode com honra ignorar o fato.

Já encomendei a minha, no site da Ceibos Store você podem encontrar tanto as de jogo como de treino, com um preço bem salgado. Profissionalidade é outra coisa né? Franquia independente, estágio descente para jogos, marketing bem feito e aproximação da torcida.

League

Brisbane Broncos (Indigenous Round)

Aqui no Brasil poucos sabem ,mas o Rugby League, irmão do nosso Rugby Union, possuí uma rodada na Austrália dedicada inteiramente a homenagear as culturas indígenas aborígenes (e maoris no caso da equipe neozelandesa Warriors que joga a liga). Homenagem ao passado dos países validíssima, muitos dos jogadores que postulam hoje nas seleções de Union e League de ambos países tem descendência direta indígena. E que gera camisas incríveis como essa dos Broncos, que mistura o Laranja e Grená, com artes aborígene por todo o dorso e mangas. Infelizmente essas camisas originais são difíceis de conseguir.

Ver essa foto no Instagram 20mins left and we lead 26-18 #NRLBroncosSharks Uma publicação compartilhada por Brisbane Broncos (@brisbanebroncos) em 31 de Jul, 2020 às 4:30 PDT



“Hall of shame”

Scarlets – Gales (Camisa 2)

Ok, agora a hora ingrata de falar das piores do ano, primeiramente escolhi essa pérola do time galês que anda cada vez mais competitivo no Pro14.

O kit número 2 é digno de umas boas horas para se entender, talvez com bastante café, pois é uma bagunça total. Eu tinha dito que a Macron quase nunca falha, aqui é um exemplo de erro rude, a empresa usa de cinza, azul, amarelo que não são cores base da equipe alva e rubra. O uso dessas cores não ajuda também, um degrade feito com linhas que engrossam atrapalham a visibilidade do patrocinador master, que nem conseguimos ler (agora eu que peço perdão ao patrocinador), falando nisso, quantos patrocinadores! Tem letreiro até de lado.

A gola tem uma possível bandeira da Moldávia? Armênia? Não sei, quanto mais tento entender, menos entendo.



Leicester – Inglaterra (Camisa 2)

Agora vem a nova camisa 2020/21 away do ex-poderoso e cheio de história Leicester Tigers, e logicamente, não teria graça de estar aqui se fosse algo de fácil assimilação.

A camisa fabricada pela Samurai (torço um pouco o nariz para a fabricante) vem em um azul-royal fora do padrão do verde e vermelho dos tigres, trazendo no braço listras trigradas nas cores do arco-íris.

“Mas o Senhor é contra uso de cores vibrantes e diversas nos uniformes então!”

Não, só essa composição ficou péssima mesmo, um exemplo de camisa usando cores do arco-irís de jeito magistral foi a camisa do Zebre-Itália da temporada 2019/20: https://rugbyshirtwatch.files.wordpress.com/2019/09/img_0292.jpg

Sem contar a barriga que parece que tem um rosto com um sorrisinho ou estou ficando louco?



Stade Français e Montpellier – França

Ai ai França, vamos lá.

O primeiro escolhido como piores do Top14 é do Stade Français, mas calma, ele não foi escolhido por ser feio, até porque é um uniforme BEM ajeitado. Porém os torcedores fieis de rugby mundial sabem que se é Stade Français, tem que ser ousado, desde sua troca para cores Rosa e Azul-bebe, o Stade só lança camisas muito ousadas, virou marca da empresa, que a Adidas conseguia manter com firmeza e beleza, e até a Asics por um tempo: . Mas ai veio a senhora KAPPA, empresa que pra mim faz um dos piores e preguiçosos uniformes do mundo.

O mesmo vale para o uniforme do montpellier, que a Kappa conseguiu fazer essa coisa ai, com listras em formato de não sei o que, e colocarem o logo da equipe quase no ombro. Não sei como criam algo assim e como os clubes aceitam…

Ver essa foto no Instagram 🌸 Uma publicação compartilhada por Stade Français Paris (@stade_francais_paris) em 4 de Ago, 2020 às 9:55 PDT



Benetton Treviso – Itália

O clube italiano que joga a Pro14 sempre teve uniformes bonitos, vide esse da temporada passada:https://www.therugbycatalog.com/files/landmark_Files/Foto/22220_2.PNG.

Porém em um passe de mágica surgiu essa para a temporada 2020/21 que estreou no último sábado. Camisa fabricada pela também italiana Errea, ela tem todas cores possíveis, uma manga de cada cor, patrocínios em todos lugares, mal conseguimos ver o belo leão do logo da equipe. Receita perfeita para o caos.



Newcastle Falcons – Inglaterra

Por último deixe essa que talvez seja a pior que vi em muito tempo. O time inglês sediado em Newcastle criou essa camisa para conseguir fundos para caridade, belo jeito! Mas poderia pelo menos fazer uma camisa que alguém queira comprar?

Começando com o padrão tartan amarelo e azul das mangas, que não orna nem um pouco com o preto e branco da equipe. A ISC disse que é uma homenagem a Doddie Weir, que não vou me alongar no motivo para não desrespeitar o homenageado.

Além do principal erro grotesco da camiseta que são as listras verticais. Já notaram como não existe quase camisas com listras verticais no rugby mundial e tantas camisas com listras horizontais? Isso tem um motivo, que é principalmente pela diferenciação de nós e o Futebol, história que não é foco do artigo e talvez depois possamos explicar. Mas uma coisa é e sempre foi clara: camisa com listras verticais grossas é tudo menos Rugby. Não brigue comigo, brigue com a história.



Ficou um pouco longo más esse é meu Review das últimas novidades do mundo dos uniformes de Rugby. Lembra de alguma camisa linda que você é apaixonado/a? Alguma que você acha péssima? Comente!