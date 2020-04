No embate das grandes potências do rugby mundial, quem leva vantagem contra quem? Levantamos quantas vitórias cada país obteve contra cada oponente da elite mundial e o % de vitórias com relação ao número de jogos realizados.

O levantamento contemplou apenas os 10 países do “Tier 1” (as seleções de Six Nations e Rugby Championship) e 4 seleções que vem levando trabalho às potências (Japão, Fiji, Samoa e Tonga).

Equipes Nova Zelândia 59 (59,6%) 115 (69,3%) 33 (78,6%) 32 (91,4%) 48 (78,7%) 29 (93,5%) 29 (90,1%) 28 (96,6%) 6 (100%) 14 (100%) 7 (100%) 5 (100%) 6 (100%) África do Sul 36 (36,4%) 48 (54,5%) 26 (60,5%) 29 (80,6%) 27 (61,4%) 22 (81,5%) 18 (69,3%) 26 (86,7%) 3 (100%) 14 (93,3%) 9 (100%) 2 (66,6%) 2 (100%) Austrália 44 (26,5%) 37 (42%) 25 (49%) 30 (69,8%) 27 (57,4%) 21 (65,6%) 22 (61,1%) 25 (78,1%) 19 (86,3%) 18 (100%) 5 (83,3%) 5 (100%) 3 (75%) Inglaterra 8 (19%) 15 (34,9%) 25 (49%) 64 (47,4%) 58 (54,7%) 76 (55,1%) 79 (58,1%) 19 (79,2%) 7 (100%) 26 (100%) 8 (100%) 2 (100%) 3 (100%) Gales 3 (8,6%) 6 (16,7%) 12 (27,9%) 59 (43,7%) 51 (51,5%) 73 (58,4%) 69 (53,1%) 13 (72,2%) 10 (83,3%) 25 (89,3%) 6 (60%) 9 (90%) 9 (100%) França 12 (19,7%) 11 (25%) 18 (38,3%) 41 (38,7%) 45 (45,4%) 55 (57,3%) 56 (57,1%) 36 (70,6%) 9 (90%) 40 (93%) 4 (100%) 3 (75%) 4 (66,7%) Escócia 0 5 (18,5%) 11 (34,4%) 41 (31,2%) 49 (39,2%) 38 (39,6%) 65 (47,8%) 9 (50%) 6 (75%) 23 (74,2%) 10 (83,3%) 7 (87,5%) 3 (75%) Irlanda 2 (6,3%) 7 (26,9%) 13 (36,1%) 49 (36%) 54 (41,5%) 35 (35,7%) 66 (48,5%) 12 (66,7%) 4 (100%) 27 (87,1%) 6 (85,7%) 7 (87,5%) 2 (100%) Argentina 0 3 (10%) 6 (18,8%) 4 (16,7%) 5 (27,8%) 14 (27,5%) 9 (50%) 6 (33,35) 3 (75%) 16 (72,7%) 1 (25%) 5 (83,3%) 2 (100%) Fiji 0 0 2 (9,1%) 0 1 (8,3%) 1 (10%) 2 (25%) 0 1 (25%) 6 (50%) 34 (59,6%) 14 (77,8%) 62 (67,4%) Itália 0 1 (6,7%) 0 0 2 (7,1%) 3 (7%) 8 (25,8%) 4 (12,9%) 5 (22,7%) 6 (50%) 2 (28,6%) 6 (75%) 35 (53%) Samoa 0 0 1 (16,7%) 0 4 (40%) 0 1 (8,3%) 1 (14,3%) 3 (75%) 20 (35,1%) 5 (71,4%) 11 (68,7%) 3 (66,7%) Japão 0 1 (33,3%) 0 0 1 (10%) 0 1 (12,5%) 1 (12,5%) 1 (16,7%) 4 (22,2%) 2 (25%) 5 (31,2%) 9 (50%) Tonga 0 0 1 (25%) 0 0 2 (33,3%) 1 (25%) 0 0 27 (29,3%) 27 (40,1%) 2 (33,3%) 9 (50%) B&I Lions 7 (17,1%) 17 (37%) 17 (73,9%) Nova Zelândia 30 (73,2%) África do Sul 23 (50%) Austrália 6 (26,1%)

Obs: os empates não entram para a lista, mas alteram os %

- Continua depois da publicidade -

Alguns destaques que a tabela mostra: