Antes do pontapé inicial da Copa do Mundo, publicamos uma lista de recordes que poderiam ser quebrados na edição deste ano. Quais recordes já foram quebrados e quais (realisticamente) ainda poderão ser quebrados?

Springboks e François Steyn em busca de recorde



A África do Sul ruma a sua terceira final na história e poderá igualar a Nova Zelândia como as únicas tricampeãs do planeta. Porém, a África do Sul jamais perdeu uma final, o que seria um fato notável: 100% de aproveitamento em finais, caso derrote nesse sábado a Inglaterra.

Já François Steyn poderá igualar a marca de seu compatriota Os Du Randt como os únicos sul-africanos bicampeões do mundo. Du Randt venceu o título em 1995 e 12 anos depois em 2007. Steyn igualaria tal recorde, repetindo o feito de vencer um Mundial 12 anos após seu primeiro.

Final mais repetida

O duelo África do Sul contra Inglaterra se somará a Austrália contra Inglaterra (1991 e 2003) e a Nova Zelândia contra França (1987 e 2011) como as únicas finais que já se repetiram. Springboks e ingleses duelaram antes em 2007.

Menor diferença entre o primeiro e o segundo escalões

Na era profissional (a partir do Mundial de 1999) a Copa do Mundo de 2019 é a que teve o menor “maior placar” da história em termos de diferença de pontos: Nova Zelândia 63 x 00 Canadá. O resultado é menor que África do Sul 64 x 00 Estados Unidos, em 2015. O placar com mais pontos em 2019 foi Nova Zelândia 71 x 09 Namíbia, isto é, um resultado com diferença de 62 pontos. A diferença média dos países do Six Nations/Championship sobre os demais caiu para 30 pontos – a menor até hoje.

Grupo de vitoriosos

Apenas uma vez na história, em 1987, um grupo da Copa do Mundo havia tido todos os seus participantes com ao menos uma vitória. O Grupo D do Mundial de 2019 igualou o feito, mas com um jogo a mais por time com relação a 1987. Uruguai, Fiji e Geórgia foram todos eliminados tendo vencido ao menos uma partida.

Wallaby recordista

O australiano Jordan Petaia se tornou o atleta mais jovens a já marcar um try em uma partida de Mundial. Petaia marcou contra o Uruguai no dia 5 de outubro e bateu o recorde que era justamente de François Steyn.

Irlanda fez o try mais rápido da história

A Irlanda não fez o Mundial que queria, mas Rob Kearney marcou contra a Rússia o try mais rápido da história dos Mundiais, com 90 segundos.

Eugene Jantjies e o recorde indesejável

O scrum-half da Namíbia, Eugene Jantjies, se tornou o atleta com mais derrotas sofridas em Mundiais. Jantjies bateu o romeno Tonita, chegando a 14 derrotas.

Mundial com mais cartões vermelhos na história

Nenhuma Copa do Mundo teve tantos cartões vermelhos como 2019. Foram 8 ao todo até o momento, frutos do maior rigor do World Rugby com relação a contatos com a cabeça e tackles perigosos.

Recorde de TV

O Japão ainda bateu recordes de televisão para partidas em uma mesmo país. A vitória sobre a Irlanda foi assistida por mais de 30 milhões de pessoas, algo que nenhum outro país já conseguiu alcançar.