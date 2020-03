Com o coronavírus interrompendo o rugby pelo mundo, é hora de passar a limpo como estão as grandes ligas profissionais no momento de suas suspensões.

Além delas, há também as competições de seleções, mas que são de “tiro curto” e terão maior flexibilidade de serem encerradas.

A lista aqui é das competições longas, que gerarão maiores problemas para o calendário.

Super Rugby

Países: Nova Zelândia, Austrália, Japão, África do Sul e Argentina

Nº de jogos adiados antes da suspensão: 1 (já cancelado)

Nº de rodadas que restam: 11 + 3 de mata-mata

Data original da final: 20 de junho

Classificação atual:

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 7 24 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 6 23 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 6 23 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 7 22 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 6 19 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 7 17 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 6 17 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 6 17 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 6 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 7 13 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 6 7 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 6 6 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 6 5 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 6 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 6 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Heineken Champions Cup e Challenge Cup

Copas Europeias

Datas originais:

Quartas de final: 03-04-05 de abril Champions Cup : Clermont (França) x Racing (França), Exeter (Inglaterra) x Northampton (Inglaterra), Leinster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra), Toulouse (França) x Ulster (Irlanda); Challenge Cup : Toulon (França) x Scarlets (Gales), Leicester (Inglaterra) x Castres (França), Bordeaux (França) x Edinburgh (Escócia), Bristol (Inglaterra) x Dragons (Gales);

Semifinal: 01-02-03 de maio

Final: 22 de maio (Challenge Cup) e 23 de maio (Champions Cup);

PRO14

Países: Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Nº de jogos adiados antes da suspensão: 2

Nº de rodadas que restam: 8 + 3 de mata-mata

Data original da final: 20 de junho

Classificação atual:

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 12 41 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 13 22 Zebre Itália Parma 12 14 Ospreys Gales Swansea 12 13 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Benetton Treviso Itália Treviso 12 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Top 14



País: França

Nº de jogos adiados antes da suspensão: 0

Nº de rodadas que restam: 9 + 3 de mata-mata

Data original da final: 27 de junho

Classificação atual:

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 17 61 Lyon Lyon 17 53 Racing Paris 17 46 Toulon Toulon 17 45 La Rochelle La Rochelle 17 42 Clermont Clermont-Ferrand 17 41 Toulouse Toulouse 17 40 Montpellier Montpellier 17 37 Bayonne Bayonne 17 33 Castres Castres 17 33 Brive Brive-la-Gaillarde 17 33 Pau Pau 17 28 Agen Agen 17 26 Stade Français Paris 17 25

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Premiership



País: Inglaterra

Nº de jogos adiados antes da suspensão: 0

Nº de rodadas que restam: 9 + 2 de mata-mata + final da Copa da Inglaterra

Data original da final: 20 de junho

Classificação atual:

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 13 45 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 40 Bristol Bears Bristol 13 38 Northampton Saints Northampton 13 35 Wasps Coventry 13 33 Bath Bath 13 30 Harlequins Londres 13 28 London Irish Reading / Londres 13 28 Gloucester Gloucester 13 26 Worcester Warriors Worcester 13 22 Leicester Tigers Leicester 13 20 Saracens* Londres 13 -63

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;

Major League Rugby



Países: Estados Unidos e Canadá

Nº de jogos adiados antes da suspensão: 0

Nº de rodadas que restam: 12 + 3 de mata-mata

Data original da final: 21 de junho

Classificação atual:

Time Cidade Jogos Pontos Conferência Oeste San Diego Legion San Diego 5 23 Utah Warriors Salt Lake City 5 12 Colorado Raptors Denver 5 9 Seattle Sunwolves Seattle 5 8 Austin Gilgronis (AGs) Austin 5 7 Houston Saber Cats Houston 5 6 Conferência Leste Toronto Arrows Toronto (Canadá) 5 19 Old Glory DC Washington 5 17 New Orleans Gold New Orleans 5 16 United New York (RUNY) Nova York 5 15 Atlanta (Rugby ATL) Atlanta 5 12 New England Free Jacks Boston 5 9

Top League



País: Japão

Nº de jogos adiados antes da suspensão: 0

Nº de rodadas que restam: 9

Data original da final: sem final (encerramento seria em 09 de maio)

Classificação atual:

Clube Prefeitura Jogos Pontos Panasonic Wild Knights Kumagaya 6 30 Kobelco Steelers Kobe 6 27 Yamaha Jubilo Shizuoka 6 24 Suntory Sungoliath Tóquio 6 21 NTT Shining Arcs Chiba 6 19 Kubota Spears Chiba 6 19 Toshiba Brave Lupus Tóquio 6 18 Toyota Verblitz Toyota 6 15 Canon Eagles Tóquio 6 13 Honda Heat Suzuka 6 11 Munakata Sanix Blues Fukuoka 6 10 Ricoh Black Rams Tóquio 6 8 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara 6 5 Hino Red Dolphins Tóquio 6 4 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 6 4 NEC Green Rockets Chiba 6 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- Pontos corridos, sem mata-mata;

- Edição sem rebaixamento;

Top 12



País: Itália

Nº de jogos adiados antes da suspensão: 0

Nº de rodadas que restam: 10 + 3 de mata-mata

Data original da final: 6 de junho

Classificação atual:

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 12 51 Valorugby Emilia Reggio Emilia 12 44 Fiamme Oro Roma 12 44 Calvisano Calvisano 12 43 Petrarca Padova 12 42 Mogliano Mogliano Veneto 12 25 I Medicei Florença 12 25 Viadana Viadana 12 24 San Donà San Donà di Piave 12 22 Colorno Colorno 12 16 Lyons Piacenza 12 14 Lazio Roma 12 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.