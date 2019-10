O World Rugby revelou a lista final da eleição de melhor try do ano, com o vencedor sendo anunciado no domingo durante o World Rugby Awards, a festa anual de premiação dos melhores do ano. A categoria é uma eleição em parceria com a International Rugby Players, a associação dos atletas profissionais.

The shortlist for International Rugby Players Try of the Year 2019 has been announced!

The winner will be named on 3 November at the #WorldRugbyAwards in Tokyo.

Which try do you think should win it? pic.twitter.com/EwYqgHRA3p

— World Rugby (@WorldRugby) October 30, 2019