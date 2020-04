O rugby argentino feminino vem crescendo e a UAR (a União Argentina de Rugby) revelou seus números sobre a categoria, apontando para 121% de crescimento nos últimos 5 anos.

Os números apresentados estão listados abaixo, distribuídos por região. Chama a atenção como o rugby feminino segue atrasado em Buenos Aires, que tem menos jogadoras que Córdoba, a região com mais atletas (648 jogadoras em Córdoba, contra 596 em Buenos Aires). Mesmo tendo mais jogadoras que Tucumán ou Salta, Buenos Aires está atrás proporcionalmente ao número de clubes de rugby existem em sua região.

A título de comparação com o Brasil, de acordo com o CNRU (a base de dados da CBRu), o estado de São Paulo ultrapassa a marca de 2 mil jogadoras, ao passo o segundo estado com mais jogadoras seria o Rio de Janeiro, com cerca de 700, seguida pelo Rio Grande do Sul, com cerca de 600. A comparação, todavia, é ruim, pois o CNRU não conta hoje com uma curadoria que exclua nomes duplicados e inativos. Ainda assim, é suficiente para mostrar que, apesar do crescimento recente, o rugby argentino ainda engatinha.

- Continua depois da publicidade -

Región Centro

Unión de Rugby Andina: 257

Unión Cordobesa de Rugby: 648

Región Litoral

Unión Entrerriana de Rugby: 348

Unión de Rugby de Rosario: 228

Unión Santafesina de Rugby: 210

Región Noreste Argentino (NEA)

Unión de Rugby de Formosa: 245

Unión de Rugby de Misiones: 268

Unión de Rugby de Nordeste: 266

Región Noroeste Argentino (NOA)

Unión Jujeña de Rugby: 78

Unión de Rugby de Salta: 256

Unión Santiagueña de Rugby: 169

Unión de Rugby de Tucumán: 369

Región Oeste

Unión de Rugby de Cuyo: 208

Unión de Rugby de San Luis: 119

Unión Sanjuanina de Rugby: 127

Región Pampeana

Unión de Rugby de Mar del Plata: 108

Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires: 366

Unión de Rugby del Sur: 148

Región Patagónica

Unión de Rugby del Alto Valle: 389

Unión de Rugby Austral: 219

Unión de Rugby del Valle de Chubut: 123

Unión de Rugby Lagos del Sur: 98

Unión Santacruceña de Rugby: 82

Unión de Rugby de Tierra del Fuego: 143

Región Buenos Aires

Unión de Rugby de Buenos Aires: 596

Distribuição por categoria

Mayores: 48, 6%

Juveniles: 35, 92%

Infantiles: 15, 62%