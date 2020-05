ARTIGO COM VÍDEOS – Como é sabido, clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste não têm vagas nas competições de rugby XV da Confederação Brasileira de Rugby. Porém, essa situação só se concretizou em 2015. Até 2013, clubes dessas regiões podiam ser inscritos na segunda divisão nacional e tanto Bahia (com o Orixás, em 2008) como Rio Grande do Norte alcançaram a primeira divisão brasileira.

O último participante nordestino foi o controverso Armstrong Dragons, de Natal (RN). Em 2013, o Alecrim, clube de futebol que incorporara o Potiguar Rugby Clube, conquistou o título da Copa do Brasil (antecessora da Taça Tupi), a segunda divisão brasileira, e garantiu promoção inédita ao então Super 10.

A gestão do clube mudou para 2014, com a equipe de rugby adotando o nome de Armstrong Dragons, em alusão a seu presidente inglês que financiava o projeto. O time durou apenas uma temporada e foi excluído por irregularidades no uso de atletas, sendo punido com rebaixamento. Sem acesso à segunda divisão, clubes de fora do Sul e Sudeste não puderam mais voltar à elite.

Polêmicas à parte, a campanha dentro de campo do Armstrong Dragons foi sólida o bastante para livrá-lo de um rebaixamento por critério esportivo. O clube tinha atletas que seguiriam fazendo sucesso, como Vitão, Diogo Paixão (ex Tupis), De Wet (Tupis e hoje na Poli), Pancho (hoje São José), entre outros, e terminou a competição com 3 vitórias sobre Band Saracens (por 29 x 10), e Niterói (73 x 12) e Rio Branco (40 x 12). Vamos revê-las?

