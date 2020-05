ARTIGO COM VÍDEO – Faz tempo o último título do rugby carioca/fluminense no XV adulto. A última vez foi em 1990, quando o Niterói erguia a taça do Campeonato Brasileiro. Porém, o rugby fluminense juvenil chegou ao lugar mais alto do país em 2014.

Foi breve sua existência, mas o Campeonato Nacional Juvenil foi organizada pela CBRu em 2013 e 2014, promovendo o XV de seleções estaduais. Em 2013, São Paulo festejou o título inaugural do M19, mas no ano seguinte foi o Rio que festejou na categoria, em um time que revelou Cléber “Gelado”, assim como Matheus Estrela. Infelizmente, a competição foi descontinuada após 2015 e nunca mais tivemos um campeonato brasileiro de rugby XV juvenil.

Assista à grande final M19 de 2014, quando o Rio derrotou Santa Catarina para ficar com o título.



Campeões do Nacional Juvenil de Rugby XV

