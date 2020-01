A pergunta que não quer calar de nosso leitor: quando o programa Mesa Oval retornará? Nosso podcast semanal sobre rugby nacional, feito em parceria com a Central 3 e que sempre conta com a presença de personagens do rugby brasileiro, terá seu tão aguardado retorno no dia 14 deste mês.

Em breve você saberá quem serão os primeiros convidados. Não se preocupe!

Enquanto isso, clique aqui e vá tirando o atraso com os programas de 2019 que você não ouviu ainda. Rolou muita coisa boa no ano passado!

Todos os programas estão disponíveis na Central 3!

- Continua depois da publicidade -

Feed://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

Spotify: https://open.spotify.com/show/60OydqkOWp0GXNqXQRds5b

Itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

PlayerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

Deezer http://www.deezer.com/show/88646