Já virou tradição nossa fazer um quadro comparativo entre as regiões do país sobre rugby XV adulto. Ao final de 2017, o Portal do Rugby realizou um levantamento do número de clubes e partidas de XV adulto pelo Brasil, para averiguar qual a participação na prática de cada estado no XV nacional (clique aqui para revê-lo). O levantamento foi feito novamente sobre 2018 (clique aqui para revê-lo) e agora é hora de fazer o mesmo para 2019.

A lista não inclui amistosos. Jogos encerrados em WO não foram contabilizados.

Estaduais Nº de campeonatos Nº de clubes Nº de jogos % de clubes % de jogos São Paulo (FPR) 6 40¹ 175 50,6% 50% Rio de Janeiro (FFRU) 2 9 36 11,4% 10,3% Minas Gerais (FMR) 1 9² 27 11,4% 7,7% Paraná (FPRU) 1 4 12 5,1% 3,4% Santa Catarina (FECARU) 1 4 8 5,1% 2,3% Rio Grande do Sul (FGR) 2³ 13 44 16,5% 12,6% CBRu * * Super 13 1 13 45 - 12,9% Taça Tupi 1 3 3 - 0,8% Total Federações + CBRu 79 350 Estaduais/regionais não filiados à CBRu Bahia (FRB) 1 4 3 Centro-Oeste/Norte 1 6 9 Copa USP (SP) 1 3¹ 12

1 - SPAC, Jacareí e Poli tiveram equipes de desenvolvimento jogando o Paulista de Desenvolvimento, mas não contam duas vezes na lista. Poli e FEA também jogaram a Copa USP, que teve 5 participantes;

2 - O Tucanos, de São Paulo, jogou o Campeonato Mineiro, mas não está contabilizado no número dos clubes mineiros, contando apenas na lista dos clubes paulistas, por ter jogado o Paulista B;

3 - As Taças Ouro e Prata do Gaúcho contam como um só campeonato;



*Clubes que jogaram campeonatos da CBRu não contam 2 vezes para o cálculo final de número de clubes;

Número de jogos oficiais feitos por cada clube em 2019

- Continua depois da publicidade -

Para completar o levantamento, ranqueamos todos os clubes do 6 estados filiados à CBRu pelo número total de partidas de XV adulto válidas por campeonatos oficiais disputadas ao longo de 2019. Jogos das equipes de desenvolvimento foram listados separadamente.

O São José, ao chegar a duas finais em 2019 (Paulista e Brasileiro) é o clube que mais atuou, com 18. O número de partidas é inferior aos 22 jogos de 2017 da Engenharia Mackenzie.

Fora dos 6 estados, GRUA (Manaus) e Goianos (Goiânia) foram os que mais atuaram, com 4 partidas cada.