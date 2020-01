ARTIGO COM VÍDEOS – A segunda rodada da Top League japonesa provou o tamanho que o rugby vem ganhando no Japão. Um público recorde de mais de 37 mil pessoas lotou o Toyota Stadium, nas vizinhanças de Nagoya, para partida do Toyota Verblitz contra o Panasonic Wild Knights, que marcou a despedida do scrum-half icônico Fumiaki Tanaka e de Kenki Fukuoka.

Apesar do apoio da torcida, no entanto, o Verblitz perdeu por 40 x 20 para o Wild Knights, que lidera a competição. O Verblitz conta ainda com Himeno (ídolo dos Brave Blossoms, a seleção japonesa), Kieran Read (campeão do mundo com os All Blacks) e Willie Le Roux (campeão do mundo com os Springboks), enquanto o Wild Knights é o time de Sam Whitelock (campeão do mundo com os All Blacks), David Pocock (ídolo dos Wallabies), Damian De Allende (campeão do mundo com os Springboks) e Shota Horie (ídolo dos Brave Blossoms).

Além dos Wild Knights, apenas Kobelco Steelers (de Dan Carter e Brodie Retallick, ídolos dos All Blacks) e Toshiba Brave Lupus (de Michael Leitch, capitão do Japão, e Matt Todd, dos All Blacks) alcançaram a segunda vitória em dois jogos na competição.

Top League – Campeonato Japonês 2020

Mitsubishi Dynaboars 15 x 23 Canon Eagles

NEC Green Rockets 17 x 27 Hino Red Dolphins

Suntory Sungoliath 22 x 10 NTT Shining Arcs

Toshiba Brave Lupus 39 x 21 NTT Docomo Red Hurricanes

Toyota Verblitz 20 x 40 Panasonic Wild Knights

Yamaha Jubilo 24 x 36 Kobelco Steelers

Honda Heat 21 x 23 Kubota Spears

Munakata Sanix Blues 16 x 18 Ricoh Black Rams

Clube Prefeitura Jogos Pontos Panasonic Wild Knights Kumagaya 2 10 Kobelco Steelers Kobe 2 9 Toshiba Brave Lupus Tóquio 2 9 Honda Heat Suzuka 2 6 Suntory Sungoliath Tóquio 2 5 Munakata Sanix Blues Fukuoka 2 5 Hino Red Dolphins Tóquio 2 4 NTT Shining Arcs Chiba 2 4 Yamaha Jubilo Shizuoka 2 4 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 2 4 Kubota Spears Chiba 2 4 Ricoh Black Rams Tóquio 2 4 Canon Eagles Tóquio 2 4 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara 2 1 NEC Green Rockets Chiba 2 1 Toyota Verblitz Toyota 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- Pontos corridos, sem mata-mata;

- Edição sem rebaixamento;